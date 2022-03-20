Marquez büyük kaza sonrası Endonezya GP'de yarışamayacak!

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Pazar sabahı gerçekleştirilen 20 dakikalık ısınma seansında Marquez, 7. virajda büyük bir kaza yapmıştı.

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu, motosikletinin üzerinden fırlayarak büyük bir süratle yere çarptı ve hem sol tarafına hem de başına darbeler aldı.

İspanyol sürücü, paramparça olmuş RC213V'sinin yanında bir süre duraksadı ve sonrasında sendeleyerek de olsa ayağa kalktı. Buna karşılık pek iyi durumda olmadığı görülebiliyordu.

Marquez daha sonra tedbir amaçlı helikopterle hastaneye nakledildi ve yarışa katılıp katılmayacağı belirsizdi.

Yapılan kontrollerin ardından Marquez'in 1997'den bu yana yapılan ilk MotoGP Endonezya GP'ye katılmasının uygun görülmediği açıklandı.

MotoGP, son dönemde bu alandaki kuralları sıkılaştırdı ve Marquez, beyin sarsıntısı geçirdiği için yarışta yer alamayacak.

İspanyol sürücü, cumartesi günkü sıralama turlarında iki ayrı kaza yapmış ve ancak 15. olabilmişti.