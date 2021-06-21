Marquez: "Bugün benim günümdü!"

Marquez, geçen yılki İspanya GP'de geçirdiği kazanın ardından sağ kolunu kötü bir şekilde kırmış ve kolunu eskisi gibi kullanabilmek adına tam üç ameliyat geçirmişti. Bu da 2020 sezonunun tamamını kaçırdığı anlamına geliyordu.

Nisan ayında Portekiz'de MotoGP'ye dönen Marquez, sağ tarafına çok fazla yüklenmemek adına çok az spor yapıyordu. Son haftalarda giderek daha fazla antrenman yapan Marquez, 2010'dan beri yarıştığı hiçbir Sachsenring yarışını kaybetmemişti ve buranın fiziksel olarak kendisine uyması nedeniyle, yarışta podyum hedefliyordu.

Pazar günkü 30 turluk yarışın ikinci turunda liderliği alan ve KTM sürücüsü Miguel Oliveira'nın baskısına rağmen damalı bayrağı ilk sırada gören Marquez, tam 581 gün sonra ilk galibiyetini aldı.

Honda sürücüsü, yağmur damlaları düşmeye başladığında bunun "onun yarışı" olduğunu anladığını söyledi ve Sachsenring yarışının, zirveye dönüş macerasının sadece başlangıcı olduğunu dile getirdi.

Race winner Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, kapalı parka geldiğinde göz yaşlarını tutamamıştı ve şöyle dedi: "Evet, açıkçası kariyerimin en önemli ve en zor anlarından biri. Bugün benim için harika bir fırsat olduğunu biliyordum."

“Zihinsel anlamda kolay değildi çünkü üst üste üç yarışta puan alamadığım zorlu bir durumun içinden geliyordum. Fakat kendi kendime bugün benim günüm olduğunu söyledim."

“Bu hafta sonu gelmeden önce, ‘Evet, podyum için savaşmaya ve en iyilere yakın olmaya çalışacağım’ diyordum."

“Açıkçası zafer düşük bir olasılıktı ama eğer mükemmel şartlar varsa, bunun için deneyeceğimi düşünüyordum."

"Dört veya beş turun ardından yağmur damlalarının düştüğünü gördüğümde iş te o zaman 'bu benim yarışım' dedim."

“O andan itibaren zorladım ve öncekiyle aynı yarış hızını korudum."

“İkinci kez yağmur yağmaya başladığında, daha da zorladım ve ardından ‘Tamam, risk alma vakti' dedim."

“Bu turlarda risk aldım ve bu noktayı geride bıraktıktan sonra, Miguel ile olan ikinci yarış başladı."

“Çok zorladı ve açıkçası tüm bu anılar nedeniyle odaklanmak ve konsantre olmak gerçekten zordu. Kafamdan geçen yılki olaylar geçiyordu."

“Fakat başardık ve yine yapacağız. Zor bir durumda olsak bile aynı seviyede kalmaya çalışacağız.” dedi.

Marquez, Honda'ya bu yılki ilk podyumunu getirmeyi başardı. Ayrıca 125cc, Moto2 ve MotoGP sınıflarında Sachsenring'de katıldığı son 11 yarışın hepsini kazanmış oldu.