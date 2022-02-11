Marquez: "Bu, şimdiye kadar 'özel şeyler hissettiğim' ilk test günüydü"

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Geçen yıl, motokros antrenmanı yaparken kaza yapan ve görme problemi yaşayan atı kez dünya şampiyonu Marquez, Sepang'da gerçekleştirilen testle beraber, üç ay aradan sonra pistlere geri dönmüştü.

Sepang testinden sadece iki hafta önce motosiklet antrenmanı yapmaya başlayabilen İspanyol sürücü, testin sonuna doğru bitkin düştüğünü ve büyük değişime uğrayan RC213V'nin ön tarafını anlamakta zorlandığını belirtmişti.

Sezon öncesi testler bu hafta Endonezya'da devam ediyor ve Marquez, cuma gününü 1.3 saniye geride 17. sırada kapattı. Fakat Marquez, geride kalan test günlerine kıyasla kendisini çok daha iyi hissettiğini söyledi.

Marquez, testin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün özel bir şey hissettiğim ilk gündü."

"Malezya'da hızlıydım ama motosikleti hissetmiyordum. Bugün motosikleti hissetmeye başladım ve şimdiden bazı şeylerin değiştiğini söyleyebilirim."

"Yarın değiştireceğimiz başka şeyler daha olacak. Fakat yeni bir motosikletle, özellikle de benim durumumla tabii ki bir iki gün daha fazla test olsun isterdim."

"Fakat sonunda elimizdeki şey bu, burada iki günde neler olacağını göreceğiz." dedi.

İspanyol pilot sonrasında günü şöyle yorumladı: "Bugün çok erken başladım. Sabah 09.30 gibi tur atmaya başlamıştım. Fakat öğleden sonra takıma 'biraz sakinleşelim, ritim yakalayamıyorum' dedim çünkü şimdiden yorgun hissetmeye başlamıştım."

"Sonrasında biraz dinlendim çünkü önümüzdeki iki günde hâlâ motosiklete binmem gerekecek. Fakat göreceğiz." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: MotoGP

Marquez'in takım arkadaşı Pol Espargaro ise Cuma günü Endonezya'da 1:32.466 yaptı ve günü lider kapattı.

İspanyol sürücü, 2022 Honda'da kaydedilen ilerlemeden benzer şekilde memnundu.

Espargaro, 2021'in aksine yeni Honda sayesinde viraj girişlerinde arka freni çok daha fazla kullanabildiğini söyledi.

Espargaro, "Kendimi çok daha rahat hissediyorum, motosiklete her bindiğimde arka freni daha fazla kullanabiliyorum ve bu da motosikleti sürmeme yardımcı oluyor."

"Bu, geçen yıl kullanılması imkansız bir şeydi, bu tekniği eski Honda'da uygulamak imkansızdı."

"Ancak yeni Honda'da bunu yapabiliyorsunuz ve bu da benim sorunlarımı çözüyor."

"Burada epey kullandım, pistte süper bir tutuş olmasa bile kullanabiliyorum ve virajları istediğim şekilde dönebiliyorum."

"Yani kesinlikle sürüş tarzım için çok önemli." dedi.