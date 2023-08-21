Marquez: "Bu sezon sadece bir yarış bitirebilmek şaka gibi"

Kariyerinin en kötü sezonunu geçirmekte olan Marquez, ilk dokuz yarışın beşini sakatlık nedeniyle kaçırırken, diğer dört yarışı da kazayla noktalayarak damalı bayrak göremedi.

Son olarak 2022 Malezya GP'sinde yedinciliğe ulaştığını gördüğümüz Marquez'in en büyük sıkıntısı çizgiye oturmakta dahi sıkıntılar yaşayabilen Honda ile fazla zorlaması ve kendine zarar vermesiydi.

Ancak sezonun ikinci yarısı itibariyle daha farklı bir zihniyette hareket etmeye başlayan Marquez, dün arka lastikte yumuşak hamur tercih etti ve ilk turları sakince geçtikten sonra sürekli yükselerek mücadeleyi 12. sırada tamamladı.

Bu, kendisinin tam 301 gün sonra ilk kez bir ana yarıştan puan alabilmesi anlamına geliyordu.

Yarışın ardından konuşan Marquez, "İçinde bulunduğumuz durum şaka gibi, ancak değil. Bu yıl ilk kez Pazar günü damalı bayrağa ulaştım, ilk kez Pazar günü puan aldım."

"Açıkçası çözüm oldukça basit, sadece yarışa farklı bir zihniyetle yaklaşmaya çalıştım -tıpkı Silverstone'daki gibi."

"Ki zaten Silverstone'da damalı bayrak göremememin sebebi bir yarış kazasıydı, sınırları gereksiz zorlamam değildi."

"Bugün ise piste yumuşak arka hamurla çıktık çünkü iyi hissediyordum, son turlarda performans kaybı yaşadık ama kabul edilebilir seviyedeydi." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez'in performans anlamında hangi seviyede olduğunu anlamak kolay değil, nitekim kendisi sezona Portekiz'deki pole pozisyonuyla başlamış, sakatlıktan döndükten sonraki ilk yarış olan Fransa'da da podyumu son iki turda kaçırmıştı.

Son iki yarıştır limitleri pek zorlamayan ve ayağını gazdan çeken bir Marquez görmekteyiz, bu da bize motosikletin durumu konusunda birtakım fikirler sunmakta.

Marquez, "Yarış öncesi iyi bir sonuç için zorlayacakmışım gibi konsantre oldum, nitekim motosiklette bir şeyler denerken tam anlamıyla odaklanmazsanız hiçbir veri toplayamazsınız."

"Ancak bu kez bir motivasyonum daha vardı, yumuşak arka lastiği yönetmeye çalışacaktım. Hissiyatım gayet iyiydi."

"Son turlarda performans düşse de geçiş yapmaya hazır olduğumda önümdekileri geçtim ve yoluma devam ettim."

"Tüm yarışlara bu şekilde yaklaşmak zor ama bu hafta sonu boyunca pek çok şey denedik. Sürekli farklı bir motosiklet kullandık."

"Adım adım analiz etmeye çalışıyoruz çünkü bu yılki aero ile motosiklet epey değişmiş vaziyette."

Repsol Honda an itibariyle sadece 24 puanla takımlar şampiyonasının dibinde yer alıyor, uydu takımı LCR'in dahi 84 puan topladığı düşünülürse takım için kötü zamanlar devam edecek gibi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team bike Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images