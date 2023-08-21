Prime'a abone ol
Önceki / Marquez: "Eğer ki aramıza katıldıysa Zarco'yu memnuniyetle karşılıyorum"
MotoGP / Avusturya GP Haberler

Marquez: "Bu sezon sadece bir yarış bitirebilmek şaka gibi"

Repsol Honda sürücüsü Marc Marquez, sonunda bir ana yarışta damalı bayrak gördüğü için mutlu olsa da durumu kabullenmekte zorlanıyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Germán Garcia Casanova
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Kariyerinin en kötü sezonunu geçirmekte olan Marquez, ilk dokuz yarışın beşini sakatlık nedeniyle kaçırırken, diğer dört yarışı da kazayla noktalayarak damalı bayrak göremedi.

Son olarak 2022 Malezya GP'sinde yedinciliğe ulaştığını gördüğümüz Marquez'in en büyük sıkıntısı çizgiye oturmakta dahi sıkıntılar yaşayabilen Honda ile fazla zorlaması ve kendine zarar vermesiydi.

Ancak sezonun ikinci yarısı itibariyle daha farklı bir zihniyette hareket etmeye başlayan Marquez, dün arka lastikte yumuşak hamur tercih etti ve ilk turları sakince geçtikten sonra sürekli yükselerek mücadeleyi 12. sırada tamamladı.

Bu, kendisinin tam 301 gün sonra ilk kez bir ana yarıştan puan alabilmesi anlamına geliyordu.

Yarışın ardından konuşan Marquez, "İçinde bulunduğumuz durum şaka gibi, ancak değil. Bu yıl ilk kez Pazar günü damalı bayrağa ulaştım, ilk kez Pazar günü puan aldım."

"Açıkçası çözüm oldukça basit, sadece yarışa farklı bir zihniyetle yaklaşmaya çalıştım -tıpkı Silverstone'daki gibi."

"Ki zaten Silverstone'da damalı bayrak göremememin sebebi bir yarış kazasıydı, sınırları gereksiz zorlamam değildi." 

"Bugün ise piste yumuşak arka hamurla çıktık çünkü iyi hissediyordum, son turlarda performans kaybı yaşadık ama kabul edilebilir seviyedeydi." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez'in performans anlamında hangi seviyede olduğunu anlamak kolay değil, nitekim kendisi sezona Portekiz'deki pole pozisyonuyla başlamış, sakatlıktan döndükten sonraki ilk yarış olan Fransa'da da podyumu son iki turda kaçırmıştı.

Son iki yarıştır limitleri pek zorlamayan ve ayağını gazdan çeken bir Marquez görmekteyiz, bu da bize motosikletin durumu konusunda birtakım fikirler sunmakta. 

Marquez, "Yarış öncesi iyi bir sonuç için zorlayacakmışım gibi konsantre oldum, nitekim motosiklette bir şeyler denerken tam anlamıyla odaklanmazsanız hiçbir veri toplayamazsınız."

"Ancak bu kez bir motivasyonum daha vardı, yumuşak arka lastiği yönetmeye çalışacaktım. Hissiyatım gayet iyiydi." 

"Son turlarda performans düşse de geçiş yapmaya hazır olduğumda önümdekileri geçtim ve yoluma devam ettim."

"Tüm yarışlara bu şekilde yaklaşmak zor ama bu hafta sonu boyunca pek çok şey denedik. Sürekli farklı bir motosiklet kullandık."

"Adım adım analiz etmeye çalışıyoruz çünkü bu yılki aero ile motosiklet epey değişmiş vaziyette."

Repsol Honda an itibariyle sadece 24 puanla takımlar şampiyonasının dibinde yer alıyor, uydu takımı LCR'in dahi 84 puan topladığı düşünülürse takım için kötü zamanlar devam edecek gibi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team bike

Marc Marquez, Repsol Honda Team bike

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Marquez: "Eğer ki aramıza katıldıysa Zarco'yu memnuniyetle karşılıyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Marquez: "Eğer ki aramıza katıldıysa Zarco'yu memnuniyetle karşılıyorum"

Marquez: "Eğer ki aramıza katıldıysa Zarco'yu memnuniyetle karşılıyorum"

MotoGP
Avusturya GP

Marquez: "Eğer ki aramıza katıldıysa Zarco'yu memnuniyetle karşılıyorum" Marquez: "Eğer ki aramıza katıldıysa Zarco'yu memnuniyetle karşılıyorum"

Quartararo: "Bagnaia, şu anda Verstappen'e benziyor"

Quartararo: "Bagnaia, şu anda Verstappen'e benziyor"

MotoGP
Avusturya GP

Quartararo: "Bagnaia, şu anda Verstappen'e benziyor" Quartararo: "Bagnaia, şu anda Verstappen'e benziyor"

Aleix Espargaro: "İnsanların Pol'ü ve başardıklarını unutmasına çok kızgınım"

Aleix Espargaro: "İnsanların Pol'ü ve başardıklarını unutmasına çok kızgınım"

MotoGP
Avusturya GP

Aleix Espargaro: "İnsanların Pol'ü ve başardıklarını unutmasına çok kızgınım" Aleix Espargaro: "İnsanların Pol'ü ve başardıklarını unutmasına çok kızgınım"

Marc Marquez Daha fazlası
Marc Marquez
Marquez: "Yeni aero temel problemleri ortadan kaldırmadı"

Marquez: "Yeni aero temel problemleri ortadan kaldırmadı"

MotoGP
Avusturya GP

Marquez: "Yeni aero temel problemleri ortadan kaldırmadı" Marquez: "Yeni aero temel problemleri ortadan kaldırmadı"

Marquez geleceğine karar vermek için acele etmiyor

Marquez geleceğine karar vermek için acele etmiyor

MotoGP
Avusturya GP

Marquez geleceğine karar vermek için acele etmiyor Marquez geleceğine karar vermek için acele etmiyor

KTM takım patronu: "Marquez 2024'te bizimle yarışmayacak"

KTM takım patronu: "Marquez 2024'te bizimle yarışmayacak"

MotoGP

KTM takım patronu: "Marquez 2024'te bizimle yarışmayacak" KTM takım patronu: "Marquez 2024'te bizimle yarışmayacak"

Team HRC Daha fazlası
Team HRC
Misano'da sağ elinden sakatlanan Vierge ameliyata girecek

Misano'da sağ elinden sakatlanan Vierge ameliyata girecek

World Superbike
Misano

Misano'da sağ elinden sakatlanan Vierge ameliyata girecek Misano'da sağ elinden sakatlanan Vierge ameliyata girecek

Resmi: Espargaro 2021'de Repsol Honda'da, Alex Marquez LCR'da yarışacak

Resmi: Espargaro 2021'de Repsol Honda'da, Alex Marquez LCR'da yarışacak

MotoGP

Resmi: Espargaro 2021'de Repsol Honda'da, Alex Marquez LCR'da yarışacak Resmi: Espargaro 2021'de Repsol Honda'da, Alex Marquez LCR'da yarışacak

Quartararo: "Marquez, MotoGP'deki antrenman seviyesini çok yükseltti"

Quartararo: "Marquez, MotoGP'deki antrenman seviyesini çok yükseltti"

MotoGP

Quartararo: "Marquez, MotoGP'deki antrenman seviyesini çok yükseltti" Quartararo: "Marquez, MotoGP'deki antrenman seviyesini çok yükseltti"

Son Haberler

"Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir"

"Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir"

F1 Formula 1

"Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir" "Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir"

Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"

Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği" Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"

Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil"

Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil" Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil"

McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor

McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor

F1 Formula 1
Hollanda GP

McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol