Marquez: "Bu sakatlıkla pistlere dönersem, kariyerim bitebilir"

Sekiz kez dünya şampiyonu Marquez, geçtiğimiz ay Portekiz Grand Prix'sinde yaptığı kazada, sağ el başparmağının birinci tarak kemiğini kırmıştı.

Kırığı sabietlemek için yapılan acil ameliyatın ardından Honda sürücüsü pistlerden uzak kaldı ve bu hafta sonu Jerez'de yapılacak İspanya GP'sini de kaçıracak.

Salı günü yapılan taramaların ardından Marquez'e, şimdi pistlere dönmesinin çok riskli olduğu aktarıldı ve bundan ötürü bir sonraki yarış olan Fransa'da yarışmasına karar verildi.

Marquez, 2020'den bu yana yaşadığı sakatlık sorunları göz önüne alındığında, kaza riskinden kaçınmak için tedbirli davranıp davranmadığı sorusuna şu yanıtı verdi "Eğer yarışıyorsam, bu riski almak istediğim içindir. Buraya gelmek ve burada yarışmak için elimden gelen her şeyi yaptım."

"Fakat üç sağlık ekibi çılgınca bir şey yaptığınızı ve yarışırsanız tekrar zarar göreceğinizi söylediğinde, -yarışmamayı- kabul etmeniz gerekiyor."

"Fakat asıl risk çarpmak değildi: pedal üzerindeki baskıydı, parmak tekrar hasar görecekti."

"Bu küçük bir çatlak ama parmağın dengesini etkileyen bir çatlak. Bu parmak da en önemlilerinden biri, özellikle de frenleme noktasında."

"Bu kemiği bu tür bir durumda kırdım: bir darbe sonucuydu ve bu tür bir durum her fren noktasında tekrarlanacak."

"Şimdi durumu iyi şekilde düzelttiler fakat eğer tekrar sakatlanırsam, bunun sadece üç aylık bir şey değil, kariyerim için büyük bir problem olacağını söylediler."

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing, Jorge Martin, Pramac Racing crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Eğer yeniden sakatlanırsam belki de kariyerimin sonu olacaktı çünkü bu çok önemli bir parmak."

"Bu nedenle kolay bir karardı. Üç sağlık ekibi size, eğer motosiklete binerseniz tekrar sakatlanacağınızı söylediğinde, 30 yaşında da olsanız, 20 yaşında da olsanız, 15 yaşında da olsanız bu kolay bir karardır. Doktorlara karşı gelemezsiniz. Bu işin ehli onlar."

Marquez bu hafta sonu Jerez'de yarışsaydı, Oliveira ile olan kazası nedeniyle kendisine verilen çift uzun tur cezasını çekip çekmeyeceğini bilmiyor olacaktı. Şu anda konu mahkemeye taşındı ve henüz netleşen bir şey yok.

Durumu yorumlayan Marquez şunları söyledi: "Açık konuşmak gerekirse bu durumu çok fazla takip etmiyorum."

"Pazar günü Portekiz'de tamamen katıldığım bir ceza aldım. Fakat iki gün sonra neden cezayı değiştirdiklerini bilmiyorum."

"Takım sonrasında temyize gitmeye karar verdi ama tahmin edebileceğiniz üzere, sakatlandığınızda bu tür şeyleri düşünmüyorsunuz, özellikle de doktorlar size yaklaşık altı, sekiz hafta süreceğini söylediğinde aklınıza bile gelmiyor."

"İnanın bana, bir yarışçı için en kötü ceza sakatlanmak ve üç yarış kaybetmektir."

"Takım temyiz sürecine devam ediyor çünkü normalde cezayı aldığınızda, kabul ettiğinizde, kağıdı imzalarsınız ve bu cezayı alırsınız, başka bir ceza verilmez."

Marquez önümüzdeki ay Fransa Grand Prix'sinde yarışlara dönebilmeyi umuyor fakat "bunun %100 garanti olmadığını" da kabul ediyor.