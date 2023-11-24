Marquez: "Bu hafta sonu çılgınca şeyler denemeyeceğim"

Altı kez premier sınıf şampiyonu olan sürücü, bu hafta sonunda Japon üreticiden ayrılarak 2024 yılında kardeşi Alex ile Gresini Ducati'ye katılacak.

Ekim ayında açıklanan bu gelişme, Marquez'in 59 yarış galibiyeti ve 101 podyum ile tüm şampiyonluklarını kazandığı 11 yıllık kariyerini sonlandırıyor.

İspanyol sürücü, 2020 İspanya GP'sinde sezonu kapattıran sakatlığının ardından zorlu dört sezon geçirdi. 2021'de sakatlıktan dönen Marquez, bu seferde sezon içerisinde diplopi [ çift görme ] nöbeti geçirdi.

Marquez aynı rahatsızlık sebebiyle geçtiğimiz yıl bir yarış daha kaçırmıştı.

Takımdan masalsı bir veda istediğini kabul etse de, Marquez hafta sonuna girerken gerçekçi olması gerektiğini kabul ediyor.

Mümkün olan en iyi şekilde veda etmenin yolu sorulduğunda Marquez, "Bilmiyorum, sevdiğim bir pist ama son yarışlarda biraz zorlandım."

"Cuma günü ne durumda olduğumuzu görelim ve hafta sonu da ne durumca olacağımızı görelim. Tabii ki çılgınca şeyler deneyemem. Tabii ki isterim ama gerçekçi olmamız gerekiyor. Son yarışlarda yaptığım gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."

"İlk hedefim tüm halkımla birlikte hafta sonunun tadını çıkarmaya çalışmak." dedi.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team, banner

Marquez, Faenza merkezli takıma geçmeden önce, aralarında uzun süredir takım şefliği yapan Santi Hernandez'in de bulunduğu Honda takımın arkasında bırakacak.

Marquez, yeni takımına sadece bir mekaniker yanında götürebilecek. 2020'de Suzuki ile şampiyonluk kazanan takım şefi Frankie Carchedi'de Gresini Ducati'ye katılacak.

Marquez, "Elbette benim için özel bir hafta sonu olacak. Duyguları kontrol etmek ve piste konsantre olmak için zor bir hafta sonu. Çünkü bunun Honda ile son yarışım olacağını söylemekten hoşlanmıyorum."

"Bu, 11 yılda 6 Dünya Şampiyonluğu elde ettiğimiz bir dönemin sonu olacak."

"Ancak bu yarış hafta sonunda yarış pistinden keyif alacağım ve tüm anların tadını çıkaracağım. Çünkü gelecek yıl başka bir takımla çalıştığımı hayal etmek benim için bile zor."

"Ama sonuçta bu benim kararımdı ve yapmak istediğimde buydu, hepsiyle birlikte eğlenmek. Çünkü onlar benim arkadaşlarım, inanılmaz bir ilişkimiz var ve sezonu iyi bir şekilde bitirmek için sabırsızlanıyorum." dedi.