Marquez: "Bu, Ducati'deki en zor cuma günümdü"

Gresini Ducati sürücüsü Marquez, Le Mans'taki bir saatlik öğleden antrenman seansı kaza yaptı ve sonrasında da tempo yakalayamadı.

Bir turu sarı bayrak nedeniyle engellenen Marquez, son denemesinde yaptığı hatanın ardından 13. oldu ve Q2 şansını yitirdi.

Marquez, Ducati'ye geçtiğinden beri en zor cuma gününü geçirdiğini söyleyip şöyle devam etti: “Bu zor geçen ilk Cuma günüydü, diğer Cuma günleri oldukça kolaydı, tempo iyiydi, Q2'de olmak kolaydı."

“Fakat daha fazla zorluk çektiğimiz ilk cuma günü buydu ve bu olabilir."

“Şimdi duruma tepki verip, ne yaptığımızı, sürüş stilimde nerede daha fazla zorlandığımı anlamalı ve cumartesi günü için gelişmeliyim."

“Ön tarafı çok fazla zorluyorum çünkü arka tarafı hissetmiyorum. Bu yüzden arkayı nasıl daha iyi hissedeceğimizi anlamamız gerekiyor."

“Bu motosiklette arkadan çok fazla şey almanız gerekiyor. Aksi takdirde zorlanıyorsunuz, bugün de öyle oldu.”

Marc Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images



Kazasını açıklaması istendiğinde Marquez, “Bu, aşırı zorlama nedeniyle yaptığım ilk kazamdı. Görüntüye bakabilirsiniz, motosiklete karşı savaşıyordum. Yeterince yumuşak değildim ve o kazada motosikleti çok yatırdım."

“Çizgimi korumakta zorlanıyordum ve sonra motosikleti çok fazla yatırdım. Bu yüzden durumu iyi anlamamız ve yarın nasıl gelişebileceğimizi bulmamız gerekiyor."

Kazasının ardından iki motosikleti arasında büyük bir fark olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi: “Hayır, ilk motosikletle ikincisi arasında çok benzerlik vardı."

“Bu sabaha kıyasla büyük bir fark vardı. Bu sabah bir şey denedik ve o yönde gitmeye karar verdik."

“Şimdi kafamızda bazı soru işaretleri var ve belki de bir adım geri gidip yarın için durumu daha iyi anlamaya çalışmamız gerekecek, çünkü bu sabah ilk sürüşe çıktığım ve kendimi iyi hissettiğim doğru, belki de sürüş stilindeki en iyi sürüştü."

"Şimdi duruma tekrar bakmalıyız."

Ayrıca geleceğiyle ilgili söylentilerin dikkatini dağıttığı iddiasını da reddetti.

“Zaten 13 ya da 14 yıldır MotoGP'deyim. Bu yüzden böyle bir baskı hissetmiyorum. Bu, zorlandığım ilk Cuma ve böyle şeyler yaşanabilir."

“Le Mans'ta zorlanmayı beklemiyordum ama bu olabilir. Dolayısıyla, nerede kaybettiğimizi ve ne yapmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor.”