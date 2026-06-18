Marquez: "Brno'da durumlar çok daha farklı olacak"

Geçirdiği omuz ameliyatının ardından Balaton Park'ta harika bir geri dönüşe imza atarak pole pozisyonunu, sprint yarışını ve ana yarışı kazanan Marc Marquez, Çekya Grand Prix'si öncesinde beklentileri makul tutmaya çalışıyor.

Macaristan hafta sonunun ardından şampiyona lideri Marco Bezzecchi ile arasındaki farkı 72 puana indiren Marquez, Brno pistinin fiziksel yapısı nedeniyle kendisini çok daha zorlu bir mücadelenin beklediğini kabul etti.

Saat yönünün tersine dönen Balaton Park pisti, Marquez'in iyileşme sürecindeki sağ omzuna çok fazla yük bindirmeyerek ona avantaj sağlamıştı. Ancak Brno'nun karakteristik yapısı bu kez işleri değiştirecek. Hafta sonu öncesi konuşan İspanyol şampiyon, temkinli bir yaklaşım sergiledi: "Macaristan'daki hisler inanılmazdı; pole, sprint ve yarış ile tam anlamıyla kusursuz bir sonuç aldık.”

Marc Marquez, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Balaton pistinin yerleşimi, fiziksel olarak bizi çok fazla zorlamayan yapısıyla kesinlikle lehimize oldu. Ancak burada, Brno'da durumlar çok daha farklı olacak.”

“Burası geçmişte Ducati ile kazandığım ve çok sevdiğim harika bir pist, ama aynı zamanda fiziksel açıdan gerçekten çok sert ve talepkâr.”

“Her gün kendimizi %100'e ulaştırmak için hafta sonuna adım adım yaklaşacağız."

Fabrika Ducati garajının diğer tarafındaysa Francesco Bagnaia, üst üste aldığı üç podyum finişinin moraliyle Brno'ya geliyor. GP26 motosikletiyle yakaladığı gelişimden son derece memnun olan Bagnaia, takvimde en sevdiği iki pist olan Brno ve Assen'de bu durumu avantaja çevirmek istiyor: "Üst üste aldığımız üç podyumun bize verdiği büyük motivasyonla Brno'ya pozitif hislerle geliyoruz.”

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Bu pisti çok seviyorum; harika bir yapısı var, tıpkı hemen bu hafta sonunun ardından gideceğimiz Assen gibi. Karakteristik özellikleri nedeniyle bu iki pist benim mutlak favorilerim arasında yer alıyor.”

“Desmosedici GP ile kaydettiğimiz aşamayı bu iki pistte en iyi şekilde kullanabileceğime inanıyorum. Hedefimiz, yakaladığımız bu iyi hisleri doğru kullanmak ve istikrarlı olmaya devam etmek."