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MotoGP Çek GP

Marquez, Brno GP’den çekilme kararını açıkladı: "Zihinsel olarak ihtiyacım vardı"

Alex Marquez, Çekya Grand Prix'sinin kalan bölümünden çekilme kararının fiziksel durumundan kaynaklanmadığını, riskten kaçınmak amacıyla alındığını açıkladı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Gresini Ducati sürücüsü, geçen ay Katalonya Grand Prix'sinde boyun ve köprücük kemiğinde kırıklarla sonuçlanan korkunç bir kazanın ardından bu hafta sonu Brno'da pistlere geri dönmüştü.

Cumartesi günkü sıralama turlarında 14. sırayı alan Alex Marquez, kısa bir süre sonra hafta sonunun kalanından çekilmeyi tercih etti.

Yaptığı açıklamada Marquez, durumu şu sözlerle özetledi: “Yarışmayı bırakmamın sebebi fiziksel bakımdan yetersiz olmam değil, sadece riskten kaçınmaktı.” 

“Bir yarışın içindeyken, diğer sürücüler veya yaşanabilecek yarış kazaları nedeniyle riski yüzde sıfıra indirmek çoğu zaman zordur. Aslında takım da dünden beri bırakmam için bana baskı yapıyordu ama ben biraz erteledim.”

Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Elimizden geleni yapmaya çalışıyorduk, bu yüzden sıralama turlarından sonra sakatlık riskini önlemek adına bir adım geri atmaya karar verdik. Çünkü doktorlar buraya gelmeden önce bana yarışabileceğimi söylemişlerdi ama kaza yapmaktan kaçınmamı tembihlemişlerdi.” 

“Sonuç olarak beklediğimden çok daha hızlıydım ve benim için görev tamamlandı. Şimdi önümüzdeki beş gün boyunca tüm kaslarımı toparlamaya çalışacağım, Assen'de tüm hafta sonunda performans göstermeyi deneyeceğim."

Marquez, Brno'da piste çıkmasının temel amacının kazanın ardından kafasındaki soru işaretlerini gidermek olduğunu ve bu yüzden bu hafta sonunun kendisi için çok büyük bir önem taşıdığını vurguladı: "Fiziksel taraftan ziyade, zihinsel taraf için buraya geldim.” 

“Kafamda çok fazla soru işareti yoktu ama Barselona'daki gibi bir kazanın ardından, motosiklet üzerinde nasıl olacağıma ve gerçekten rahat sürüp süremeyeceğime dair şüphelerim vardı.” 

“Tekrar iyi ve hatasız bir şekilde sürüyordum. Fiziksel sınırlamalar nedeniyle bazen çizgilerimi kaçırıyordum ama zihinsel olarak buna çok ihtiyacım vardı."

Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Yaşadığı fiziksel zorluklara da değinen sürücü, sözlerini şöyle tamamladı: "Vücudumda ağırlık hissediyorum, yorgun hissediyorum; özellikle boyun ve omuzlarımın hâlâ kendine gelmesi gerekiyor.” 

“Ancak bu durum iyileşme sürecinin bir parçası. Ne yazık ki MotoGP motosikletiyle test yapma şansımız yok, olsaydı mükemmel olurdu.” 

“Bu yüzden en kısa sürede %100’üme ulaşabilmek adına cuma günü ve bu sabah boyunca verimli 50 tur tamamladık."

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