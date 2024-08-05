Marquez, Britanya GP podyumu için neden Bagnaia'yı zorlamadı?
Marc Marquez, Britanya Grand Prix podyumunun son sırası için MotoGP şampiyonu Francesco Bagnaia'yı zorlamamasının sebebi olarak sprint kazasını gösterdi.
Gresini sürücüsü Marquez, Silverstone MotoGP yarışının son beş turunda dördüncü sırada yer alırken, Ducati rakibi Bagnaia sezonun beşinci podyumu ile arasındaki tek engeldi.
Ancak Marquez, onunla arasındaki farkı kapatmak yerine pozisyonunu sağlamlaştırmayı tercih etti.
Altı kez şampiyon olan Marquez, Bagnaia'nın pazar günü ulaşabileceği bir yer olmasına rağmen, sprint kazası nedeniyle Silverstone hafta sonunun çifte yarış dışı kalma ile bitmesini istemediğini söyledi.
"Cumartesi günkü kaza olmasaydı, belki podyum mümkün olabilirdi."
"Aleix'i geçtiğimde, arayı açmak için sadece iki ya da üç tur zorladım. Sonrasında Pecco'nun arkasında kalıp pozisyonumu korumayı tercih ettim çünkü üst üste iki gün aynı hatayı yapmak istemedim."
"Yarışı bitirmeyi ve bir sonraki hafta sonu için iyi bir hisse sahip olmayı tercih ettim."
Marc Marquez, Gresini Racing kazası
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Marquez, Britanya GP'si hafta sonuna kötü başlamıştı ve cuma günü Q2'ye geçebilmek için Pramac'tan Jorge Martin'in hava koridorunu aldı.
Cumartesi günü sıralama turları başladığında yine hava koridoruna ihtiyaç duydu, ancak bu taktik Fabio di Giannantonio ve Marco Bezzecchi'nin daha yavaş VR46 motosikletlerinin arkasında sıkışıp kaldığında geri tepti.
Sprintte dördüncülük kesin gibi görünse de, sadece iki tur kala Marquez, yaptığı kazayla seans dışı kaldı.
Pazar günkü yarış, Brad Binder, kardeşi Alex Marquez ve Espargaro'yu geride bırakarak yedincilikten dördüncülüğe yükselen Marquez'in hafta sonundaki en rekabetçi performansı oldu.
İspanyol sürücü, Silverstone'da üç gün boyunca ne kadar geride kaldığı düşünüldüğünde, yarışın başlarında öndeki sürücülerle aynı hızda tur atabilmenin kendisi için 'en iyi sürpriz' olduğunu söyledi.
"Dürüst olmak gerekirse dördüncülük büyük bir sürpriz oldu."
Marc Marquez, Gresini Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
"Daha sonra ısınmada bana biraz daha yardımcı olan bir şey denedik, bu nedenle yarışın başında öndeki sürücülerle tempomu koruyabildim, bu benim için büyük bir sürprizdi."
"Orta arka ve orta ön lastikle hiç bu kadar hızlı olmamıştım. Bu yüzden kendimi çok iyi hissediyordum ama yine de temkinliydim; çünkü cumartesi günkü sprint kazası üstümde baskı yaratıyordu."
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