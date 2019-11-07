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MotoGP / Malezya GP / İstatistikler

Marquez, bir sezonda en çok puan toplama rekorunu kırdı

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Marquez, bir sezonda en çok puan toplama rekorunu kırdı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
7 Kas 2019 13:00

Marc Marquez, geçtiğimiz hafta sonu Sepang’da aldığı ikincilikle beraber MotoGP’de bir sezonda en çok puan toplama rekorunu, sezonun bitimine bir yarış kala Jorge Lorenzo’nun elinden almayı başardı.

Marquez, Mugello 2015’ten bu yana en kötü start pozisyonunu elde etmesine rağmen yarışta ikinci olarak şu anki takım arkadaşı Jorge Lorenzo’nun 2010’da 383 puanla elde ettiği, bir sezonda en çok puan kazanma rekorunu sezonun bitimine bir yarış kala eline geçirmeyi başardı. Bu rekorun bir önceki sahibi ise 2008’de 373 puana ulaşan Valentino Rossi’ydi.

2019 sezonunda harika bir performans gösteren ve Tayland’da şampiyonluğunu ilan eden İspanyol sürücü, son yarış Valencia öncesinde 395 puana ulaştı.

Marquez, liderken yarış dışı kaldığı Austin dışındaki 17 yarışın hepsinde podyuma çıktı ve 11’ini kazandı, 6’sında ise 2. oldu. Honda sürücüsü şu anda şampiyonadaki en yakın rakibi Andrea Dovizioso’nun 139 puan önünde yer alıyor.

Marquez, bu rekoru son yarış Valencia’da geliştirip 420 puana çıkartabilir. Ancak Marquez, bir sezonda en çok yarış kazanma rekorunu kıramayacak. 2014’te 13 yarış kazanan Katalan sürücünün bu sezon 11 galibiyeti var ve geriye tek bir yarış kalmasıyla beraber bu sayı en fazla 12 olabilir.

MotoGP döneminde şampiyon olan sürücüler:

Sezon

Şampiyon

Puan

Yarış sayısı

Galibiyet

2019

Márquez

395

18*

11

2018

Márquez

321

18

9

2017

Márquez

298

18

6

2016

Márquez

298

18

5

2015

Lorenzo

330

18

7

2014

Márquez

362

18

13

2013

Márquez

334

18

6

2012

Lorenzo

350

18

6

2011

Stoner

350

18

10

2010

Lorenzo

383

18

9

2009

Rossi

306

18

6

2008

Rossi

373

18

9

2007

Stoner

367

18

10

2006

Hayden

252

17

2

2005

Rossi

367

17

11

2004

Rossi

304

16

9

2003

Rossi

357

16

9

2002

Rossi

355

16

10

*Bitime bir yarış daha var

Bir sezonda en çok puan toplayan sürücüler:

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Liste

2011 - Casey Stoner (350)

2011 - Casey Stoner (350)
1/10

Fotoğraf: Repsol Media

2012 - Jorge Lorenzo (350)

2012 - Jorge Lorenzo (350)
2/10

Fotoğraf: Bridgestone Corporation

2002 - Valentino Rossi (355)

2002 - Valentino Rossi (355)
3/10

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2003 - Valentino Rossi (357)

2003 - Valentino Rossi (357)
4/10

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2014 - Marc Márquez (362)

2014 - Marc Márquez (362)
5/10

2005 - Valentino Rossi (367)

2005 - Valentino Rossi (367)
6/10

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2007- Casey Stoner (367)

2007- Casey Stoner (367)
7/10

Fotoğraf: Ducati Corse

2008 - Valentino Rossi (373)

2008 - Valentino Rossi (373)
8/10

Fotoğraf: Bob Heathcote

2010 - Jorge Lorenzo (383)

2010 - Jorge Lorenzo (383)
9/10

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

2019 - Marc Marquez (395)*

2019 - Marc Marquez (395)*
10/10

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

*Sezonun bitimine bir yarış daha var

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Malezya GP
Lokasyon Sepang Uluslararası Yarış Pisti
Pilotlar Marc Marquez Şimdi al
Editör Germán Garcia Casanova

Yarış merkezi

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Valencia GP

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Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
03:55
09:55
FP4
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
07:30
13:30
Q1
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:10
14:10
Q2
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:35
14:35
WU
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
03:20
09:20
Yarış
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Paz 17 Kas
08:00
14:00
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