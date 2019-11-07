Marquez, bir sezonda en çok puan toplama rekorunu kırdı
Marc Marquez, geçtiğimiz hafta sonu Sepang’da aldığı ikincilikle beraber MotoGP’de bir sezonda en çok puan toplama rekorunu, sezonun bitimine bir yarış kala Jorge Lorenzo’nun elinden almayı başardı.
Marquez, Mugello 2015’ten bu yana en kötü start pozisyonunu elde etmesine rağmen yarışta ikinci olarak şu anki takım arkadaşı Jorge Lorenzo’nun 2010’da 383 puanla elde ettiği, bir sezonda en çok puan kazanma rekorunu sezonun bitimine bir yarış kala eline geçirmeyi başardı. Bu rekorun bir önceki sahibi ise 2008’de 373 puana ulaşan Valentino Rossi’ydi.
2019 sezonunda harika bir performans gösteren ve Tayland’da şampiyonluğunu ilan eden İspanyol sürücü, son yarış Valencia öncesinde 395 puana ulaştı.
Marquez, liderken yarış dışı kaldığı Austin dışındaki 17 yarışın hepsinde podyuma çıktı ve 11’ini kazandı, 6’sında ise 2. oldu. Honda sürücüsü şu anda şampiyonadaki en yakın rakibi Andrea Dovizioso’nun 139 puan önünde yer alıyor.
Marquez, bu rekoru son yarış Valencia’da geliştirip 420 puana çıkartabilir. Ancak Marquez, bir sezonda en çok yarış kazanma rekorunu kıramayacak. 2014’te 13 yarış kazanan Katalan sürücünün bu sezon 11 galibiyeti var ve geriye tek bir yarış kalmasıyla beraber bu sayı en fazla 12 olabilir.
MotoGP döneminde şampiyon olan sürücüler:
|
Sezon
|
Şampiyon
|
Puan
|
Yarış sayısı
|
Galibiyet
|
2019
|
Márquez
|
395
|
18*
|
11
|
2018
|
Márquez
|
321
|
18
|
9
|
2017
|
Márquez
|
298
|
18
|
6
|
2016
|
Márquez
|
298
|
18
|
5
|
2015
|
Lorenzo
|
330
|
18
|
7
|
2014
|
Márquez
|
362
|
18
|
13
|
2013
|
Márquez
|
334
|
18
|
6
|
2012
|
Lorenzo
|
350
|
18
|
6
|
2011
|
Stoner
|
350
|
18
|
10
|
2010
|
Lorenzo
|
383
|
18
|
9
|
2009
|
Rossi
|
306
|
18
|
6
|
2008
|
Rossi
|
373
|
18
|
9
|
2007
|
Stoner
|
367
|
18
|
10
|
2006
|
Hayden
|
252
|
17
|
2
|
2005
|
Rossi
|
367
|
17
|
11
|
2004
|
Rossi
|
304
|
16
|
9
|
2003
|
Rossi
|
357
|
16
|
9
|
2002
|
Rossi
|
355
|
16
|
10
*Bitime bir yarış daha var
Bir sezonda en çok puan toplayan sürücüler:
2011 - Casey Stoner (350)
Fotoğraf: Repsol Media
2012 - Jorge Lorenzo (350)
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
2002 - Valentino Rossi (355)
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
2003 - Valentino Rossi (357)
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
2014 - Marc Márquez (362)
2005 - Valentino Rossi (367)
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
2007- Casey Stoner (367)
Fotoğraf: Ducati Corse
2008 - Valentino Rossi (373)
Fotoğraf: Bob Heathcote
2010 - Jorge Lorenzo (383)
Fotoğraf: Yamaha Motor Racing
2019 - Marc Marquez (395)*
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
*Sezonun bitimine bir yarış daha var
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Bu Haber Hakkında
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|Marc Marquez Şimdi al
|Editör
|Germán Garcia Casanova
Marquez, bir sezonda en çok puan toplama rekorunu kırdı
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