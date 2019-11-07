Marquez, bir sezonda en çok puan toplama rekorunu kırdı

Marquez, Mugello 2015’ten bu yana en kötü start pozisyonunu elde etmesine rağmen yarışta ikinci olarak şu anki takım arkadaşı Jorge Lorenzo’nun 2010’da 383 puanla elde ettiği, bir sezonda en çok puan kazanma rekorunu sezonun bitimine bir yarış kala eline geçirmeyi başardı. Bu rekorun bir önceki sahibi ise 2008’de 373 puana ulaşan Valentino Rossi’ydi.

2019 sezonunda harika bir performans gösteren ve Tayland’da şampiyonluğunu ilan eden İspanyol sürücü, son yarış Valencia öncesinde 395 puana ulaştı.

Marquez, liderken yarış dışı kaldığı Austin dışındaki 17 yarışın hepsinde podyuma çıktı ve 11’ini kazandı, 6’sında ise 2. oldu. Honda sürücüsü şu anda şampiyonadaki en yakın rakibi Andrea Dovizioso’nun 139 puan önünde yer alıyor.

Marquez, bu rekoru son yarış Valencia’da geliştirip 420 puana çıkartabilir. Ancak Marquez, bir sezonda en çok yarış kazanma rekorunu kıramayacak. 2014’te 13 yarış kazanan Katalan sürücünün bu sezon 11 galibiyeti var ve geriye tek bir yarış kalmasıyla beraber bu sayı en fazla 12 olabilir.

MotoGP döneminde şampiyon olan sürücüler:

Sezon Şampiyon Puan Yarış sayısı Galibiyet 2019 Márquez 395 18* 11 2018 Márquez 321 18 9 2017 Márquez 298 18 6 2016 Márquez 298 18 5 2015 Lorenzo 330 18 7 2014 Márquez 362 18 13 2013 Márquez 334 18 6 2012 Lorenzo 350 18 6 2011 Stoner 350 18 10 2010 Lorenzo 383 18 9 2009 Rossi 306 18 6 2008 Rossi 373 18 9 2007 Stoner 367 18 10 2006 Hayden 252 17 2 2005 Rossi 367 17 11 2004 Rossi 304 16 9 2003 Rossi 357 16 9 2002 Rossi 355 16 10

*Bitime bir yarış daha var

Bir sezonda en çok puan toplayan sürücüler: