Marquez: "Beni fiziksel durumum değil, motosiklet endişelendiriyor"

Honda sürücüsü Marc Marquez, geçen yılki Malezya Grand Prix'sinde kaza yaptı ve ardından Jerez testinde düşerek bir kez daha omzundan sakatlandı. Bundan ötürü de kış aylarında ameliyat oldu.

Sepang testine fiziksel olarak tamamen hazırlanamayan Marquez, ilk günün ardından durumunun beklediğinden daha kötü olduğunu kabul etmişti.

Önümüzdeki ayın başında Katar'da yapılacak test öncesinde konuşan Marquez, yeni Honda'nın bazı alanlarda kendisini "tatmin etmediğini" ve motosikletin şu noktada vücudundan daha endişe verici olduğunu söyledi.

"Elbette fiziksel anlamda daha iyi olmak isterdim, bu üç günün beklediğim gibi olmadığımı gördüm, ama yine de hızlı olabildim. Fiziksel durumuma rağmen bile, özellikle bugün iyi bir hıza sahiptim."

"Ama teknik açıdan daha fazla endişeliyim. Çalışmaya devam etmeliyiz, çünkü denediğimiz yeni şeyler tamamen net değil. Evet, bazı şeyler biraz daha iyiydi ama yine de zorlamak zorundayız. Yamaha her zamanki gibi."

"Rakiplerimiz çok gelişti, yani çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Suzuki ve Yamaha son derece gelişmiş gibi görünüyorlar."

Sezonun ilk yarışı, bu testin hemen sonrasında yapılsaydı galibiyet için yarışıp yarışamayacağı sorusuna Marquez, "Bir şey söylemek zor."

"Herkes hızlı. Herkes tempo olarak 1:59'larda sürüyor. Alex Rins gerçekten iyi bir iş çıkardı, Maverick Vinales de yarış temposunda öyleydi."

"Rins ve Vinales en hızlı ikiliydi. Doğrusu bilmiyorum, ama 10 turluk bölümde çok uzakta hissetmiyorum. Ama elbette 20 turu tamamlamaya hazır değilim." yanıtını verdi.

Cumartesi günü LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow, 2020 versiyon RC213V'nin geçen yılki motosikletten biraz daha kötü göründüğünü kabul etmişti.

Marquez, pazar günü ön tarafla ilgili hissiyatı arttırmak için birkaç şey denedi, ancak fiziksel durumunun yeterli geri bildirim sunacak kadar iyi olmadığını kabul etti.

Son MotoGP şampiyonu, testi genel klasmanda 13. en hızlı sürücü olarak noktaladı ve Fabio Quartararo'nun 0.415 saniye gerisinde kaldı.

Marquez, pazar günü son virajda kayarak bir kez daha kaza yaptı. "Pazar öğleden sonra çökmüştüm."

"Tekrar piste çıktım ve düştüm. Enerjim yoktu. Vücudum konusunda limitlerdeydim çünkü sabah biraz daha zorlamıştım. Vücudumun motosikletteki konumu henüz istediğim seviyede değil."