Marquez: "Bastianini ile yaşadığımız kaza özgüvenimi zedelemeyecek"

Sekiz kez Dünya Şampiyonu olan pilot, 2023 sezonunun ilk yarısında zorlu bir dönem geçirdi ve beşinde yarış kaçırdığı ve 14 kez kaza yaptığı sekiz yarışta sadece 15 puan toplayabildi.

Silverstone hafta sonunda 'niyetinin' mevcut sözleşmesini bitirmek olduğunu söylese de, Honda'daki devam eden geleceği şüpheye düştü.

Bu hafta sonu yaklaşımını değiştiren Marquez, sonuçlar için zorlamadı ve sadece RC213V'sinde daha iyi bir ayar oluşturmaya çalıştı, bu da sıralamada 14. ve sprintte 18. olmasına neden oldu.

Ducati'den Enea Bastianini ile 'şanssız' bir şekilde temas yaşayarak yarıştan çekilmeden önce 10. sıraya kadar yükselen Marquez, yaklaşımının faydalı olduğunu düşünüyor.

Pazar günü Marquez, şunları söyledi: "Güzel, bugün mutluyum."

"Hafta sonu için mutluyum çünkü hedefimiz özgüvenimizi yeniden inşa etmek ve temelimizi bulmaya çalışmaktı."

"Özgüvenimi yeniden inşa ettim, ancak temeli bulmak için daha fazla yarışa, daha fazla yarış pistine, farklı durumlara ihtiyacımız var. Ama hafta sonu sağlam ve istikrarlıydı."

"Hafta sonu yaklaşımım çok farklıydı. Zamanları unuttum, her şeyi unuttum."

"Hislerimle yarışıyordum. Sprint yarışında olduğu gibi iyi hissetmediğimde zorlamadım."

"Bugünkü gibi iyi hissettiğimde daha fazla zorladım. Hedefim aşırı hız nedeniyle kaza yapmadan bir hafta sonu geçirmeye çalışmaktı."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bugünkü kazanın sebebi aşırı hız değildi. Motosikletin limitlerinin üzerinde sürmüyordum. Dolayısıyla, temel oluşturmak için doğru yaklaşım bu."

Maggotts'ta 15. turda Bastianini ile yaptığı kazayı açıklayan Marquez, yağışa yakalandığı için çarpışmadan kaçınmaya çalıştığını söyledi.

"Yarışta kaza yaptım ama bu çok şanssız bir durumdu."

"İlk turda kanadı kırdım ve bu bana hızlanmada çok şey kaybettirdi, motosikleti durdurmak çok zordu."

"Ama sonra 'tamam, sakin ol, ritminde sürüyorsun, daha fazlası değil' dedim."

"Ve sonra bir noktada biraz yağmur yağmaya başladı, Bastianini beni geçti çünkü yağmurda risk almak istemedim."

"[Daha önce] risk alabilirdim ama bugün değil. 10. ve 11. virajlara geldiğimizde pistin biraz daha ıslak olduğunu gördüm ve biraz kaymaya başladım."

"Bir kazayı önlemek için sol tarafa geçtim ama Bastianini de sola geçti."

"Dolayısıyla, durumdan kaçınmak için zamanım olmadı. Sanırım onunla küçük bir temasımız oldu. Ama bu güvenimi kaybedeceğim türden bir kaza değil."