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MotoGP Portekiz GP

Marquez - Bagnaia kazasında kimseye ceza çıkmadı

Son MotoGP dünya şampiyonu Francesco Bagnaia ile Marc Marquez, Portekiz Grand Prix'sinde yaptıkları kaza nedeniyle ceza almaktan kurtuldular.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Marc Marquez, Gresini Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Marc Marquez, Gresini Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gold and Goose / Motorsport Images

Fabrika Ducati sürücüsü ve Gresini Ducati sürücüsü, Pazar günü Portekiz'de düzenlenen 25 turluk grand prix'nin kapanış etaplarında beşincilik için mücadele ediyordu.

Marquez 23. turda GP23'ünü Bagnaia'nın iç tarafına doğru soktu ancak fabrika Ducati'sinin önüne geçerek hafifçe genişe açıldı.

Marquez pozisyonunu korumak için içeri doğru hamle yaptığında, Bagnaia tekrar içeriden geldi ve ikili çarpıştı.

Temas sonucunda her iki sürücü de kaza yaparken, Marquez 16. sırada finiş gördü, Bagnaia ise bir süre sonra yarışa veda etti.

Çarpışma MotoGP Komiserler Kurulu tarafından incelemeye alındı, ancak kurul bunun bir yarış kazası olduğuna karar verdi ve herhangi bir ceza verilmedi.

Bu çarpışma, Marquez'in Gresini ile anlaşmasından bu yana Ducati için kadrosunu nasıl yönettiğine dair ilk sınavı oldu.

Ducati'nin durumunu daha da zorlaştıracak olan şey, Marquez'in doğrudan üreticiyle sözleşmeli olmaması.

Bagnaia şu anda Portekiz GP galibi ve Pramac Ducati'deki rakibi Jorge Martin'in 23 puan gerisinde yer alıyor.

Marquez ise şampiyona liderinin 27 puan gerisinde yer alırken, Ducati ile ilk podyumunu Cumartesi günü sprint yarışında elde etmesi sıralamadaki konumuna vurulan darbeyi yumuşatmış oldu.

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