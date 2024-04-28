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MotoGP İspanya GP

Marquez: "Bagnaia ile 'eski günlerdeki gibi' mücadele ettik"

Marc Marquez, MotoGP İspanya Grand Prix'sinde zafer için Francesco Bagnaia ile girdiği mücadelenin 'eski günlerdeki gibi sıkı bir mücadele' olduğunu söyledi.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Gresini sürücüsü, pazar günü Jerez'de 25 turluk bir yarışın ardından podyum elde etmeden önce pole pozisyonundaydı.

Marquez, yarışın son aşamalarında Bagnaia ile mücadeleye girdi ve ikili 21. ve 22. turlarda iki kez temas yaşadı.

İlk denemede Marquez motosikletini 9. virajda Bagnaia'nın motosikletinin iç tarafına konumlarken, Bagnaia 10. virajda karşılık verdi ve ikili temas etti.

Marquez sonunda galibiyeti 0.372 saniye farkla Bagnaia'ya kaptırdı. 

"Gerçekten bu oldukça önemli bir yarıştı."

"Başlangıçta biraz tutuktum çünkü Austin'de kaza yaptım ve başlangıçta dolu bir yakıt depomuz vardı. Bu yüzden biraz pozisyon kaybettim."

Marc Marquez, Gresini Racing crash

Marc Marquez, Gresini Racing kazası

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ama geri dönmek ve Bagnaia ile savaşmak için gereken hıza sahiptik."

"Eski günlerdeki gibi sıkı bir mücadele oldu. Gerçekten iyi bir yarıştı. Kapıyı kapatmaya çalıştım ama o içerideydi."

"Son turda çok iyiydi ve yarışın en hızlı turunu attı."

"Sonra ben onu takip etmeye çalıştım ama başaramadım."

"İlk [grand prix] podyumum için çok mutluyum. Gördüğünüz gibi, geçmişte ne olduğu önemli değil; şu anda sonuna kadar savaşıyorum."

Jerez'deki ikincilik, Marquez'in geçen yılki Japonya GP'sinden bu yana ilk grand prix podyumu oldu.

Marquez, 2022 Avustralya GP'sinden bu yana kuru zeminde bir grand prix podyumuna çıkmamıştı. Şu anda sıralamada 60 puanla altıncı sırada yer alıyor ve şampiyona lideri Jorge Martin'in 32 puan gerisinde bulunuyor.

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