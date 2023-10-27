Marquez: "Ayrılık açıklamasından bu yana Honda atmosferinde değişen bir şey yok"

Sekiz kez dünya şampiyonu olan Marquez, tüm MotoGP kariyeri boyunca Honda ile çalıştı ancak 2024'te Gresini Ducati'ye katılmak üzere mevcut sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala ayrılmayı tercih etti.



Marquez, lastik teknisyeni Javi Ortiz dışında ekibinden kimseyi Gresini'ye götüremeyecek ancak son yarışlarda ekibiyle atmosferinde hiçbir şeyin değişmediğini söyledi.



Marquez, "Aynı şekilde, aynı atmosferde çalışıyoruz. Çalışıyoruz ama arkadaşız. Yani, evet, atmosfer aynı. Kesin yorumlar yapmaya çalışıyorum, yarış pistinde de aynı şekilde zorlamaya çalışıyorum."



"Japon personele yorumları vermeye çalışıyorum. Atmosfer aynı: profesyoneliz ama arkadaş olmamız da çok yardımcı oluyor."



"Ve gelecek yıl bazılarıyla birlikte çalışmayacağız ama yine de akşam yemeğine gideceğiz çünkü arkadaşlarımla akşam yemeğine gidebilirim." dedi.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Takımı



Honda sürücüsü Cuma günü Tayland'da Q2'de doğrudan bir yeri sadece 0.065 saniye ile kaçırdı ve "tork eksikliği" nedeniyle yavaş kaldığını söyledi.



Ancak Marquez, performansın iyi olmasına rağmen Honda'nın pozisyonunun 10 ila 15. olduğunu da kabul etti.



Marquez, "Performans iyiydi. Şu anki konumumuz 10 ila 15. sıralar arasında."



"Q2'de olmak için elimden geleni yaptım. Bu mümkün değildi. Çok yaklaştık ama dışarıdayız. Yarın Q2'ye geçmek zor olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız."



"Yeni lastiği taktığımda tork eksikliği vardı. Bu yüzden kızgın değildim ama sadece hayal kırıklığına uğradım çünkü kaybettiğimiz bir yer var ve yeni lastikle tüm lastiği kullanmadığınızı hissediyorsunuz."



"Ve bazı noktalarda motosiklet zayıftı. Ama yarın için bunu düzelteceğiz."



"Ama daha çok hayal kırıklığına uğradım çünkü Q2'ye 60 milisaniye kaldığını gördüm ve Q1 gerçekten bir kabus, dünyanın en kötü uygulaması." dedi.

Marquez, ikinci antrenmanın ortasında Jorge Martin'in motosikletinden bir kanatçığın kopup pit yoluna girerken omzuna çarpmasıyla garip bir an yaşadı.



Marquez başlangıçta kendisine çarpanın pistten gelen bir enkaz olduğunu düşündü ve normal şekilde devam edebilmeden önce sadece kısa bir süre acı hissetti.



Martin olayıyla ilgili olarak "Hızlı tur denemesinden önceydi, pit alanına giriyorduk ve o anda onun motorundan bir parça olduğunu fark etmedim."

"Pistte bir şey olduğunu düşündüm ama omzuma çarptı ve o anda acı verdi."



"Sonraki dakika, iki dakika acı vericiydi, ama sonra hızlı tur için bir sorun olmadı." şeklinde konuştu.