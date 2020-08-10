Marquez, Avusturya'daki ilk yarışta da yer alamayacak!
Honda, Stefan Bradl'in bu hafta sonu MotoGP Avusturya Grand Prix'sinde Marc Marquez'in yerini alacağını açıkladı.
Marquez, geçtiğimiz ay Jerez'de yapılan İspanya GP'de büyük bir kaza yaparak kolunu kırdı ve yarıştan sonra salı günü ameliyat edildi.
Birkaç gün sonra Endülüs GP için geri dönmeye çalıştı, ancak sıralama turlarında kolunda hissettiği güç kaybı ve şişlik nedeniyle yarışta yer almadı.
O yarışa hazır olmaya çalışmanın baskısı, kolundaki titanyum plakanın zayıflamasına yol açtı ve geçen hafta pazartesi günü evinde bir pencereyi açmaya çalışırken de tamamen kırıldı. Bundan ötürü ikinci kez ameliyat oldu.
Ameliyat başarılı oldu, ancak Çek GP'yi kaçırdı ve bu hafta sonu Avusturya GP'sinde de yer almayacağı düşünülüyordu.
Repsol Honda takım patronu Alberto Puig, İspanyol sürücünün ikinci Red Bull Ring yarışında dönme ihtimali olmasına rağmen, ilk yarışta yer almayacağını doğruladı.
Puig, "Bu hafta Red Bull Ring gibi farklı bir pistte yine Bradl ile olacağız."
"Alex'in [Marquez] bir sürücü olarak gelişerek ve ileriye doğru adımlar atarak gelişimini sürdürmesini umuyoruz."
"Motosikleti ve özellikle de lastikleri daha iyi anlaması gerekiyor. Yeni parçalara uyum sağlama konusunda bazı problemler yaşamaya devam ediyor ve bu da işleri kendisi için daha da zorlaştırıyor."
"Stefan ile önümüzdeki günlerde yeni parçaları test etmeye devam edip etmeyeceğimizi ve bu hafta sonu için hazırladığımız stratejinin teknik anlamda nasıl olduğunu konuşacağız." dedi.
Her iki Repsol Honda sürücüsü de Brno'daki sıralama turlarında son çizgide yer aldılar ve LCR sürücüleri Cal Crutchlow ile Takaaki Nakagami ise 12. ve 17. sıralarda yer aldılar. Bu, Honda'nın MotoGP'de ilk kez sıralama turlarında ilk ona giremediği anlamına geliyor.
Bradl yarışı 18. sırada tamamlarken, Alex Marquez 15. olarak bir puan aldı.
Brno'yu yedinci bitiren Petronas Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo ile Marc Marquez arasındaki puan farkı, geride kalan üç yarışın ardından 59 olmuş durumda.
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|Lewis Duncan