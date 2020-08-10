Marquez, Avusturya'daki ilk yarışta da yer alamayacak!

Puig, "Bu hafta Red Bull Ring gibi farklı bir pistte yine Bradl ile olacağız."

"Alex'in [Marquez] bir sürücü olarak gelişerek ve ileriye doğru adımlar atarak gelişimini sürdürmesini umuyoruz."

"Motosikleti ve özellikle de lastikleri daha iyi anlaması gerekiyor. Yeni parçalara uyum sağlama konusunda bazı problemler yaşamaya devam ediyor ve bu da işleri kendisi için daha da zorlaştırıyor."

"Stefan ile önümüzdeki günlerde yeni parçaları test etmeye devam edip etmeyeceğimizi ve bu hafta sonu için hazırladığımız stratejinin teknik anlamda nasıl olduğunu konuşacağız." dedi.

Her iki Repsol Honda sürücüsü de Brno'daki sıralama turlarında son çizgide yer aldılar ve LCR sürücüleri Cal Crutchlow ile Takaaki Nakagami ise 12. ve 17. sıralarda yer aldılar. Bu, Honda'nın MotoGP'de ilk kez sıralama turlarında ilk ona giremediği anlamına geliyor.

Bradl yarışı 18. sırada tamamlarken, Alex Marquez 15. olarak bir puan aldı.

Brno'yu yedinci bitiren Petronas Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo ile Marc Marquez arasındaki puan farkı, geride kalan üç yarışın ardından 59 olmuş durumda.