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MotoGP Avusturya GP

Marquez, Avusturya'da "kolay bir podyumu" kaçırdığını düşünüyor

Marc Marquez, Spielberg'de kaza yapmadan önce Francesco Bagnaia ve Jorge Martin'e her zamankinden daha yakın olduğunu hissetti.

Rachit Thukral Gerald Dirnbeck
Marc Marquez, Gresini Racing Team

Marc Marquez, MotoGP Avusturya Grand Prix sprint yarışında “fazla iyimser” davranıp kaza yaparak “kolay bir podyumu” kaçırdığını kabul etti.

Gresini sürücüsü Marquez, 14 turun 10'unda yarış lideri Francesco Bagnaia'nın arkasında ikinci sıradayken, yokuş yukarı 3. viraja girerken ön tarafa yattı ve yere çarparken Ducati'sine zar zor tutundu.

Altı kez şampiyon olan sürücü motosikletini tekrar çalıştırmayı başarsa da turun sonunda pite dönmek zorunda kalarak yarıştan çekildi ve Enea Bastianini'nin fabrika Ducati'siyle olan üçüncülük mücadelesinde dokuz önemli puan kaybetti.

Son dört yarış hafta sonunda üçüncü kez sprint yarışında kaza yaşayan Marquez için Spielberg'deki bu düşüş farklıydı çünkü bu sefer Bagnaia ve Jorge Martin gibi şampiyonluk adaylarının GP24'lerine yakın bir hızda gidebiliyordu.

Kazaya neyin sebep olduğunu açıklaması istenen İspanyol pilot şunları söyledi: “Olan şey çok iyimser olmamdı.

“Dürüst olmak gerekirse kolay bir podyumdu. Çok iyi sürüyordum. Yarışın ilk bölümünde 'tamam sakin olacağım' dedim.”

“Bagnaia ve Martin benden yarım adım öndeler. Dün bir adımdı, bugün yarım.”

“Ve [son turlarda] bir şeyler hissettim. 'Tamam, atak zamanı' gibi hissettim. Beş tur kaldığında ve atak yaptığımda, bir şeyleri toparladım çünkü çok düzgün sürüyordum.

“Sonra biraz daha atak yapmaya çalıştım ama 3. virajda çok iyimserdim. O tur zaten yarıştaki en hızlı ilk virajımı yaptım ve çok fazla zorladım. Ama çok fazla zorladım çünkü uzun zamandır zafer için mücadele edebileceğimi hissetmiyordum ve bu sefer mücadele edebilirdim.”

“Elbette, Pecco'nun daha fazlasına sahip olduğunu düşünüyorum ama en azından ona yakındık.” dedi.

Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez sağ viraja girerken lastiklerinin kilitlendiğini ve bunun üzerine motosikletini yavaşlatmak için frenleri serbest bıraktığını açıkladı.

Ancak, lastikleri kilitlendiği için motosiklet aslında hızını arttırdı ve onun yere düşmesine neden oldu.

“Başka sürücülerin arkasında sürerken pistin sınırını anlamak oldukça zor çünkü sabah daha serin sıcaklıklarda, pistte 15 derece daha düşük sıcaklık varken sürüş tarzı tamamen farklı.

“Bugün yarışta ön tarafı çok fazla kilitliyordum ve bu çok daha zordu.”

“Aslında, kazadan önce frenler kilitlenmişti ve frenleri biraz serbest bıraktım ve sonra tekrar çektiğimde, hız nedeniyle kaza yaptım. Kilitlendiğinizde hızınız artıyor.” diye ekledi.

Marquez iki hafta önceki Britanya Grand Prix'sinde de sprint yarışında benzer bir kaza yaptıktan sonra temkinli bir yaklaşım benimsemişti.

Ancak 31 yaşındaki pilot bu kez işi ağırdan alması gerektiğini düşünmüyor ve Pazar günü yılın beşinci grand prix podyumunun gelebileceğine inanıyor.

“Silverstone'daki kaza beni bugünkünden çok daha kötü hissettirmişti.”

“Bugün kaza yapmayı sevmediğimi hissediyorum ama en azından oradaydım. Üst sıralar için savaşıyordum.”

“Ama sonra yarış sırasında ne olacağını göreceğiz, çünkü gaza bastığınızda, ne olacağını bilemezsiniz."

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