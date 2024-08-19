Marquez, Avusturya MotoGP yarışındaki felaket başlangıcın nedenini açıkladı
Spielberg'de yarış öncesi yaşanan bir problem, yarış başlangıcında Marc Marquez'in ayağına dolandı.
Gresini MotoGP sürücüsü Marc Marquez, Avusturya Grand Prix'sinin başlangıcında sürüş yüksekliği cihazını devreye sokmakta neden başarısız olduğunu açıkladı.
Altı kez MotoGP dünya şampiyonu olan Marquez, Pazar günü Spielberg'deki yarışta üçüncü sıradan çok yavaş bir şekilde kalkış yaptı ve bu da onu ilk viraja giderken bir dizi sürücünün arkasında bıraktı.
Durumu daha da kötüleştiren ise Pramac Ducati sürücüsü Franco Morbidelli'nin frenleme sırasında Marquez'e çarpması oldu, bu da Marquez'i pist dışına çıkararak 13. sıraya kadar düşmesine neden oldu.
Şok edici başlangıcın, holeshot cihazının beklendiği gibi çalışmamasından kaynaklandığı hemen anlaşıldı.
Marquez, bu sorunun başlangıç gridinde kırılan bir lastik valfinden kaynaklandığını açıkladı. Bu durum, Gresini mekaniklerini Michelin garajına koşarak lastik jantını değiştirmek zorunda bıraktı.
Her ne kadar 31 yaşındaki pilot için herhangi bir gecikme yaşanmamış olsa da lastik sıcaklığı istediği seviyenin çok altına düştü ve ısınma turunda lastiği ısıtmaya çalışırken dikkati çok dağıldı.
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Yarış başlamadan dakikalar önce neler olduğunu açıklayan Marquez şunları söyledi: “Bugün şanssızdık.”
“Başımıza gelebilecek her şey başımıza geldi. Yarıştan yarım saat önce teknik bir sorunla başladık.”
“Teknisyenler lastiği takmak üzereyken basıncı kontrol ettiler ve bir valf kırılmıştı.”
“Hızlıca Michelin'e gitmek zorunda kaldılar, lastiği bir janttan diğerine değiştirdiler ve lastikteki sıcaklığı kaybettiler.”
“Ana seçenek, zamanları yoksa lastiği değiştirmekti, ancak zamanları vardı ve doğru sıcaklıkta olmasa da lastikle çıkmayı tercih ettik.”
“Gridde bana ısınma turunda lastiğin sıcaklığına dikkat etmemi söylediler. Şu anda yapmamız gerekenden çok buna odaklandım ve başlangıç cihazını düzgün bir şekilde bağlamadım.”
Marc Marquez, Gresini Racing Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
“Son düzlükte fren yaptım ve ön cihazı iyi bir şekilde devreye soktum ama sonra tekrar fren yaptım ve cihaz devre dışı kaldı.”
“O zaman yeterli hıza sahip değildim. Ön cihaz olmadan iyi bir başlangıç yapmak zordu.”
MotoGP, 2027'den itibaren 850cc motorlara geçişin de görüleceği düzenleme değişikliklerinin bir parçası olarak elektronik yardımcıları yasaklamaya hazırlanıyor.
Ancak Marquez, sırf Avusturya'da bir hata yaptı diye güvenlik gerekçesiyle sürüş yüksekliği cihazlarının daha erken yasaklanması için bir neden olduğunu düşünmüyor.
“Bir yasak gelecek ama 2027'de, bu yüzden elbette bir çözüm getirdiler."
"Ama şimdi 2027'ye kadar, KTM'nin bu hafta sonu Pol Espargaro'nun test motosikletiyle gösterdiği gibi, birçok yeni şey göreceğiz.”
“Ancak ön yükseklik cihazı herkes için var ve bugün böyle oldu ve bu benim hatamdı. Bir cihazı yasaklayamayız çünkü ben bir hata yaptım, geçmişte diğer sürücüler de yaptı.”
“Artık motosiklet üzerinde pek çok şey var. Bazı sürücüler Moto2'ye geldiklerinde yapmaları gereken çok fazla şey olduğunu açıklıyorlar.”
Marc Marquez, Gresini Racing Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
“Bugün, lastik sıcaklığını ayarlamaya daha fazla dikkat ettim ve ön cihaza daha az konsantre oldum.” dedi.
Marquez'in yarışın başlarında yaşadığı sorunlar özellikle sinir bozucuydu çünkü Spielberg'de şampiyona rakipleri Francesco Bagnaia ve Jorge Martin'e önceki birkaç yarışa kıyasla çok daha yakın görünüyordu.
Cumartesi günkü sprint yarışından sonra, lider ikilinin sadece yarım adım gerisinde olduğunu hissetti, ancak son beş turda ikincilikten düştü.
"Katalunya'da sprint yarışında ikinci sırada bitirdik ve grand prix’de üçüncü ama bu bizim için en kötü hafta sonlarından biriydi."
"Bu hafta sonu ise en iyilerden biriydi, motosikletle hissettiğim şey, antrenmanlarda hız, ısınmada, sıralama antrenmanında, ama dün sıfır puan ve bugün dördüncü sıradayız. Ancak gerçek hız orada, bu hafta sonu çok keyif aldım." diye ekledi.
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