Marquez, Assen'deki formundan etkilenmiş

Altı kez dünya şampiyonu Marquez, Assen'deki sıralama turlarında kaza yapmasının ardından pazar günkü yarışa 20. sıradan başladı.

Yumuşak lastik tercihinde bulunan üç sürücüden biri olan Marquez, ilk turun ardından 12. sıraya çıktı ve yarışı yedinci olarak tamamlayabildi.

Almanya Grand Prix'sinin galibinin, pistin fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulduğunda Assen'de daha zorlu bir hafta sonu geçirmesi bekleniyordu.

Ancak Marquez 2021'de saat yönünde tamamladığı ilk yarışta fiziksel durumunun yarış sonunda ''iyi'' olduğunu söyledi.

Marquez yarıştan sonra şu ifadeleri kullandı: ''Bugün, yarış startı anlamında bir yaklaşım bulmak kolay değildi ancak başlarda çok zorladım ve çok enerji harcadım.''

''Tüm yarış boyunca kendi performansım beni etkiledi ve gururluyum çünkü bu sağ virajlı pistlerde iyi şekilde bitirdiğim ilk yarışımdı.''

''Tabii ki kolum şişti ve zorlanıyordum ancak bu pist fiziksel koşullar anlamında zorlayıcı.''

''Motosiklet bugün podyumda olabilecek bir performans çıkardı ve bu beni mutlu ediyor.''

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, Cuma günü gerçekleştiren ikinci antrenman seansının başında RC213V'sinden düşmüştü ve aynı gün bileğini incitip incitmediğini belirlemek için bazı sağlık kontrollerinden geçmişti.

Elektronik problemlerin suçlandığı kazanın ardından Marquez ''kızgın'' olduğunu itiraf etti ancak sonrasında Honda Cumartesi günü için motosikleti İspanyol sürücünün ''daha güvenli'' hissedebileceği bir hale getirdi.

''Bu hafta sonu, Cuma günü yaptığımız kazanın ardından kolay olmadı.''

''Ancak her şey fiziksel koşullarla alakalı, özellikle dün çok zorluydu.''

''Fakat pite ilk geldiğimde takıma ve HRC'deki tüm mühendislere teşekkür ettim çünkü cuma günü olan şeylerden dolayı sinirliydim ancak bir sonraki güne herkes harika bir iş çıkardı ve elektronik taraftaki birkaç parametreyi değiştirdiler.''

''Benim için özgüvenimi tekrar kazanmak daha kolay oldu ve herkes çok yardımcıydı, aynı zamanda hızlılardı.''

''Ayrıca, motosiklet daha iyi çalışıyordu ve daha güvende hissediyordum. Sıralamalarda yaşanan ise motosikletten çok benim hatamdı fakat bu da Cuma gününün sonucu oldu.''

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