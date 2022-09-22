Marquez, Aragon'da ilk tur kaosundan önce savaşmaya "hazır" hissediyormuş

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2020'de kötü bir şekilde kırdığı sağ kolundan dördüncü kez ameliyat olan Marquez, 29 Mayıs'taki Mugello GP'den bu yana yarışmıyordu ve 110 günlük iyileşme sürecinin ardından Aragon'da geri döndü.

Sıralama turlarını 13. sırada tamamlayan Marquez, ilk virajda 6. sıraya kadar çıkmıştı ancak sonrasında 3. virajda motosikletin arkasını kaybettiği bir an yaşayarak gazı kesmek zorunda kaldı ve bu da Fabio Quartararo'nun onun arkasına çarparak kaza yapmasına neden oldu.

Bu kaza, Marquez'in motosikletinin arka tarafına parçalar sıkışmasına neden oldu ve İspanyol sürücü 7. virajın çıkışında sürüş yüksekliği cihazını çalıştırdığında, sıkışan bu parçalar onu yavaşlatarak Takaaki Nakagami ile kaza yapmasına neden oldu.

Marquez, iki kazada da ciddi bir şey yaşanmadığı için "şanslı" olduğunu kabul etse de kazalardan dolayı kaçırdığı fırsattan ötürü de mutsuz.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Japonya GP öncesinde konuşan Marquez, "Aragon'daki hedefim elbette kilometreler kat ederek yarışı bitirmekti ama mükemmel bir startın ardından sadece 1 tur tamamlayabildim."

"Özellikle hayal kırıklığına uğradım çünkü hazır hissediyordum. Yarış temposunda kötü değildim, en güçlü noktam yarış temposuydu ve o pistte lastikleri yönetebildim ve lastikler performansını kaybetmeye başladığında da gerçekten iyi hissettim.

"Yine de durum böyle ve talihsiz bir durumdu ama aynı zamanda şanslıydım da çünkü iki durumda da [ciddi] bir şey olmadı."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, bu hafta sonu Motegi'de yarışmanın sağ kolu için fiziksel anlamda daha zorlayıcı olacağını düşünüyor çünkü henüz mevcut sakatlığıyla frenleme konusunda bu pist kadar zorlayıcı bir pistte yarışmadı.

"Elbette Aragon benim için zaten zorlayıcıydı çünkü Misano'da testte sürmek ile yarış hafta sonunun yoğunluğu aynı değil."

"Motegi'de ise ilk kez sağ koluma büyük bir yük binecek çünkü çok fazla frenleme noktası var, uzun frenleme noktaları var. Sağa dönen virajlarda sert frenlemeler var."

"Yani bu durumu iyi yönetmem gerekecek. Aragon'da pazar günü bunun bir sorun olmayacağını söyleyebilirdim ama burada belki olabilir. Birinci antrenmanda piste çıktığımda anlayacağım."