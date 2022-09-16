Marquez: "Aragon MotoGP yarışında acı çekeceğim"

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Honda sürücüsü, Mugello yarışının ardından sağ kolundan 4. kez ameliyat olmak için Amerika'ya gitmesinden yaklaşık olarak 100 gün sonra MotoGP'ye geri döndü.

Marquez, Aragon'da cuma gününü 8. sırada tamamladı ve 2. antrenman seansında, ilk seanstaki derecesini 1.6 saniye kadar geliştirdi.

Marquez'in sağ kolundaki humerus kemiği tamamen iyileşmiş durumda ama omuzundaki kasların toparlanması için biraz daha zamana ihtiyaç var. Marquez, kolunda güç kaybetmeden önce üst üste kaç tur tamamlayabileceğini bilmiyor.

Yarış için neyin mümkün olduğu sorulan Marquez, şunları söyledi: "Bugün hiç uzun sürüş yapmadım ve yarın da yapmayacağım. Umuyorum ki yarışın adrenaliniyle birlikte yarış mesafesini tamamlayabilirim."

"Acı çekeceğimi biliyorum ama acı çekerseniz, temponuzu biraz düşürürsünüz ve acı azalır. Basit bir durum. Temponuzu arttırırsanız ve daha fazla zorlarsanız, fiziksel olarak daha zorlayıcı olacaktır."

"Fiziksel olarak yeteri kadar iyi olmadığınızda, temponuzu düşürürsünüz. [Ameliyata gitmeden önceki] son 2 yarışım olan Le Mans ve Mugello'da ben de böyle yapmıştım."

"Yani zaten acı çekmeye başladıkça tempomu düşürüyordum ve şu anda da böyle yapıyorum. Son yarışlarda pozitif bir gelişim sağlayıp, baştan sona kadar %100 sürebilecek miyim göreceğiz."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, fiziksel durumunun onu sınırlamasına rağmen sakin süremeyeceğini çünkü böyle yapması durumunda sonuncu olacağını söylüyor.

"Vücudum yarın ve pazar günü nasıl tepki verecek bilmiyorum. Üst üste gidilecek 23 tur boyunca nasıl tepki verecek onu da bilmiyorum."

"Ancak şu anda, günümüz MotoGP'sinde, eğer sakin sürersen sonuncu olursun. Zamanların ne kadar yakın olduğunu görüyorsunuz. Böyle zorlasam dahi ilk 10'da olmak zor."

"Ben her zamanki gibi zorlamaya çalışıyorum, limitlerimi bulmaya çalışıyorum. Er ya da geç, o ilk kaza gelecek. Umuyorum ki sonra gelir. Fakat bu normal, işimizin bir parçası ve bunu kabul ediyorum. Kas tarafında rehabilitasyona devam etmem lazım ama kemiğin durumu mükemmel."