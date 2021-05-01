Marquez, antrenman seansındaki kazası sonrası hastaneye götürülüyor

Altı kez MotoGP Dünya Şampiyonu, bu sabahki üçüncü antrenman seansında, yedinci virajda motosikletinin kontrolünü kaybetmiş ve büyük bir kaza yapmıştı.

Marquez kazanın ardından kendi başına ayağa kalkabildi ve daha fazla kontrol için pistin tıbbi merkezin götürüldü. Burada ciddi bir yaralanması olmadığı ancak boynunda ezilme olduğu anlaşıldı.

Marquez, durumunun daha iyi anlaşılması için önlem amaçlı olarak Jerez'deki bir hastaneye transfer edildi. Burada tıbbi taramalardan geçecek.

Honda'dan yapılan kısa açıklamada, Marquez'in tedbir amaçlı ve çifte kontrol için hastaneye götürüldüğü belirtildi ve "Herhangi bir acısı ve rahatsızlığı yok." diye de eklendi.

MotoGP doktoru Angel Charte, İspanyol DAZN'a şöyle dedi: "Marc tamamen iyi durumda. Fakat kontrol amaçlı tarama yapmanın ve daha sakin davranmanın iyi olacağını düşündüm."

“Büyük bir boyun ezilmesi var var ve taramaya girmek bize hiçbir şeye mal olmuyor."

"Umarım öğleden sonra seansına katılabilir. Tekrarlıyorum; Bu kontrol amaçlı taramadan başka bir şey değil."

Marquez, geçen yıl yine Jerez'de yaptığı büyük kaza sonrası tam 9 ay pistlerden uzak kalmıştı.