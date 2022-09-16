Marquez: "Ameliyat öncesi, bu yıl bir daha yarışmayı beklemiyordum"

Haberi dinle

İtalya Grand Prix'sinin ardından Marquez, 2020'de ağır şekilde sakatlandığı sağ kolundan dördüncü kez ameliyat olmuştu.

Tedavi sürecini tamamlayan ve geçen hafta iki günlük Misano testine katılan Honda sürücüsü Marquez, bu hafta sonu Aragon yarışıyla pistlere dönecek.

Ameliyatından önce bu kadar erken dönmeyi beklemediğini itiraf eden Marquez, Misano testini fiziksel olarak iyi bir şekilde tamamladığını ve bundan ötürü de geri dönüşünün önünde hiçbir engel kalmadığını belirtti.

Marquez Perşembe günü Aragon'da yaptığı açıklamada, "Geri döndüğüm için gerçekten mutluyum."

"Mugello'dayken Aragon'da olmayı ya da bu yıl burada yarışmayı beklemiyordum."

"Fakat ameliyattan bu yana işler iyi bir şekilde ilerledi ve adım adım her şey daha iyi görünüyordu."

"Elbette ulaşmak istediğim hedef için çok çalışmam gerekiyor."

"Fakat Misano testinden sonra her şey çok olumlu ilerledi."

"Testi tamamladığımda, fiziksel anlamda kendimi çok iyi hissettim. Sonraki günlerde kolumdaki iyileşmeyi analiz ettik ve Aragon'da yarışma olasılığımız olduğunu anladık." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: MotoGP

Bazı sürücüler Marquez'in bu hafta sonu Aragon'da gridin önünde mücadele edeceğini düşünüyor.

Honda sürücüsü, podyum umutlarının "%1" olduğunu söyleyerek bu görüşleri reddetti ve eğer iyi hissetmezse, hafta sonundan çekilebileceğini de ekledi.

"Bence podyuma çıkma ihtimalim %1"

"Bu gerçekten çok düşük bir ihtimal. Fiziksel olarak en iyi formumdan gerçekten çok uzağım."

"Kemik düzeldi, en önemli şey bu. Ancak kas kondisyonum istediğim yerden çok uzakta."

"Hedefim ve amacım tüm hafta sonlarını bitirmeye çalışmak. Fakat Japonya'da, belki de Tayland'da, hafta sonunun tam ortasında çekilme ihtimalimin masada olduğu da doğru. Hiçbir şeyi bilemeyiz."

Marquez'in uzun süredir takım şefi olan Santi Hernandez, Marquez'in sakatlığına rağmen zihniyet olarak hiç değişmediğini söylüyor.

Hernandez, Perşembe günü basına verdiği demeçte, "Yaklaşımı ve hissiyat aynıydı."

"O değişmedi. Değişen tek şey motosikletten ayrı kaldığı süre."

"Fakat sahip olduğu zihniyet aynı. Misano yarışına geldiğinde bile motosikleti nasıl geliştireceğini düşünüyordu."

"Motosiklete binmese bile yaklaşımı aynı. Misano'da motosikleti test ettiğinde verdiği geri bildirimler çok iyiydi."

"Motosikleti nasıl süreceğini unutmadı, mühendislere nasıl bilgi vereceğini de unutmadı. Benim için bu çok önemli."

"Sekiz kez dünya şampiyonu olmuş birinden bahsediyoruz, hiçbir şeyi unutmadı." dedi.