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MotoGP / Almanya GP Haberler

Marquez: "Almanya zaferi 'çektiğim acıların' telafisi oldu"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
German Garcia Casanovs
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Marc Marquez, MotoGP Almanya Grand Prix'sindeki duygusal zaferin, geçen yıl sakatlandıktan sonra yaşadığı acıların bir telafisi olduğunu dile getirdi.

Marquez: "Almanya zaferi 'çektiğim acıların' telafisi oldu"

Honda sürücüsü, pazar günkü 30 turluk Sachsenring yarışında KTM'den Miguel Oliveira'nın baskısına rağmen zafere ulaştı ve 2019 Valencia'dan tam 581 sonra ilk MotoGP zaferini elde etti.

Marquez, 2020 sezonunun başında, üç ameliyat geçirmesine ve günlük yaşantısını ciddi şekilde etkilemesine neden olan ciddi bir kaza yapmış, ardından da sağ kolunu kırmıştı.

Bu yılki Portekiz yarışıyla beraber pistlere dönen Marquez, sağ omzundaki güç eksikliği nedeniyle motosikleti normal sürüş tarzıyla sürmekte zorlanıyor.

Bu sorunlar pistin saat yönün tersine olması nedeniyle Sachsenring'de o kadar da belirgin değildi ve bu da Marquez'in Almanya yarışını -125cc, Moto2 ve MotoGP'de- arka arkaya 11. kez kazanmasını sağladı.

Marquez, önünde hâlâ bir çok zorluk olduğunun farkında. Fakat Almanya galibiyetinin hem kendisi hem de Honda için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyor.

Marquez, "Bu zafer, çektiğim acıyı telafi ediyor."

"Burada her şey bitmiyor ama bu kadar kötü bir dönemden ve bu kadar uzun bir süreçten sonra bir şeylerin gelmekte olduğunu ve [zaferin] imkansız olmadığını görüyoruz ki bu ekstra motivasyon veriyor."

"Hem Honda hem de ben bir süredir mücadelenin dışında olduğumuzu kabul etmeliyim ve şimdi bataryalarımızı tekrar doldurduk. Bu da bize bir sonraki yarış için güç verecek."

"Hollanda'da gerçeklerle tekrar yüzleşmek zorunda kalacağız ama umarım bundan sonra güzel yarışlarımız olacak." dedi.

Marquez, sıralama turlarının ardından zaferi düşünemediğini fakat güçlü bir yarışa sahip olabileceğinden ve belki de podyum için savaşabileceğinden emin olduğunu dile getirdi.

Fransa'da yağmur altındaki yarışta galibiyet fırsatını tepen Marquez, Pazar günü Almanya'da "altın bir fırsat kaybetmekten korktuğunu" kabul ediyor.

"Bu hafta sonu üzerimde baskı vardı ama ben de kendime baskı yaptım."

"Baskı olmadığında bazen başarısız olmak daha kolay oluyor. Bugün, bir daha ne zaman böyle bir fırsata sahip olacağımı bilmediğim altın bir fırsatı kaybetmekten korktum."

"Le Mans'da kaçırdım ve tekrar kaybetmek istemedim."

"Bu baskı kazanmakla ilgili değil, sadece iyi bir yarış çıkarmak ve podyumda olmak istiyordum. Bugün kendime uyguladığım baskı buydu."

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