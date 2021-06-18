Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Resmi: Gresini, 2022'de Ducati'nin motosikletlerini kullanacak Sonraki / MotoGP Almanya 1. antrenman: Marquez lider, Quartararo ikinci
MotoGP / Almanya GP Haberler

Marquez: "Almanya, herhangi bir sınırlamaya sahip olmadığım ilk yarış olacak"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Marc Marquez, bu hafta sonu yapılacak Almanya Grand Prix'sinin "fiziksel sınırlamalara sahip olmadığı" ilk yarış olacağını söyledi.

Marquez: "Almanya, herhangi bir sınırlamaya sahip olmadığım ilk yarış olacak"

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu, dokuz aylık aradan sonra Portekiz'de MotoGP'ye geri dönmüştü. Ancak, o günden bu yana sağ omzunda güç eksikliği vardı ve eskisi kadar rahat değildi.

2010'dan beri Sachsenring'de her sınıfta zafer elde eden Marquez, sola doğru 10 virajın olduğu ve sadece 3 sağ virajın bulunduğu bu pistte omzuyla daha az zorlanacağını düşünüyor.

Marquez perşembe günü Almanya'da yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse omzumun ve kolumun daha iyi olacağı bir hafta sonu geçireceğime inanıyorum."

“Bu pistte herhangi bir sınırlamaya sahip olmayacağımı düşünüyorum ve öyle olmasını umuyorum çünkü çoğunlukla sol virajlar var, sınırlamaya sahip olduğum ve daha kötü hissettiğim sağ virajlardan sadece üç tane var."

“Yani, bunun fiziksel sınırlamalara sahip olmadığım ilk hafta sonu olacağını söyleyebiliriz."

“Açıkçası, buraya gelip, her şeyin tamamen değişeceğini düşünemezsiniz. Fakat, fiziksel anlamda diğer pistlerden çok daha iyi olacağına eminim."

“Daha az fiziksel sınırlama ile neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Marquez, iki hafta önce Barselona'da gerçekleştirilen test gününde 87 tur tamamlamayı başardı.

Testi yorumlayan Marquez, "Evet, Barselona testi önemliydi. Honda için öyleydi fakat benim için de öyleydi."

"İlk defa kameralar ve baskı olmadan araç kullanabiliyordum. Tur sürelerine bakmak zorunda değildim ve birçok farklı şey deneyebildim."

"Honda için çok fazla bilgi toplamaya çalıştık ama ben de kendi üzerinde çalışabildim. Testten sonraki günlerde kendimi iyi hissetmiyordum ama bir adım atmayı başardık. Cuma günü motosiklete geri dönebildim. Bu, vücudumun giderek daha iyi hale geldiği anlamına geliyor. En önemli şey Barselona'daki testti, buna sevindim." dedi.

paylaşım
yorumlar
Resmi: Gresini, 2022'de Ducati'nin motosikletlerini kullanacak

Önceki haber

Resmi: Gresini, 2022'de Ducati'nin motosikletlerini kullanacak

Sonraki haber

MotoGP Almanya 1. antrenman: Marquez lider, Quartararo ikinci

MotoGP Almanya 1. antrenman: Marquez lider, Quartararo ikinci
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Fransa GP 1. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

49 dk
2
Formula 1

Red Bull ve Alpine pilotları, Fransa'da yeni motora geçti

23 dk
3
Formula 1

Formula 1'deki esnek kanat tartışmaları, Fransa GP ile sona erecek

1s
4
Formula 1

Avrupa yarışlarında, Ferrari'lerde Mission Winnow logosu yer almayacak

1s
5
Formula 1

Sainz: “Leclerc, griddeki en iyi sıralama pilotu”

5s
Son Haberler
MotoGP Almanya 1. antrenman: Marquez lider, Quartararo ikinci
MOTOGP

MotoGP Almanya 1. antrenman: Marquez lider, Quartararo ikinci

2s
Marquez: "Almanya, herhangi bir sınırlamaya sahip olmadığım ilk yarış olacak"
MOTOGP

Marquez: "Almanya, herhangi bir sınırlamaya sahip olmadığım ilk yarış olacak"

2s
Resmi: Gresini, 2022'de Ducati'nin motosikletlerini kullanacak
MOTOGP

Resmi: Gresini, 2022'de Ducati'nin motosikletlerini kullanacak

17 Haz 2021
Espargaro, Honda’da yaşadığı sorunların KTM’deki ilk yıllarını yansıttığını söyledi
MOTOGP

Espargaro, Honda’da yaşadığı sorunların KTM’deki ilk yıllarını yansıttığını söyledi

11 Haz 2021
Avusturya MotoGP yarışları tam kapasite şekilde taraftarlara açık olacak
MOTOGP

Avusturya MotoGP yarışları tam kapasite şekilde taraftarlara açık olacak

10 Haz 2021
Son Videolar
Quartararo: 01:19
MotoGP
9 Haz 2021

Quartararo: "Katalonya GP'de bana siyah bayraklar gösterilmeliydi"

MotoGP Barselona: Oliveira, 2021'de ilk kez kazandı 00:58
MotoGP
6 Haz 2021

MotoGP Barselona: Oliveira, 2021'de ilk kez kazandı

MotoGP İtalya GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
29 May 2021

MotoGP İtalya GP grid pozisyonları

MotoGP Mugello: Sanal tur 01:54
MotoGP
28 May 2021

MotoGP Mugello: Sanal tur

MotoGP Başlangıç Gridi: İspanya Grand Prix'si 00:38
MotoGP
2 May 2021

MotoGP Başlangıç Gridi: İspanya Grand Prix'si

Daha fazlası
Lewis Duncan
MotoGP Almanya 1. antrenman: Marquez lider, Quartararo ikinci Almanya GP
MotoGP

MotoGP Almanya 1. antrenman: Marquez lider, Quartararo ikinci

Resmi: Gresini, 2022'de Ducati'nin motosikletlerini kullanacak
MotoGP

Resmi: Gresini, 2022'de Ducati'nin motosikletlerini kullanacak

Espargaro, Honda’da yaşadığı sorunların KTM’deki ilk yıllarını yansıttığını söyledi
MotoGP

Espargaro, Honda’da yaşadığı sorunların KTM’deki ilk yıllarını yansıttığını söyledi

Marc Marquez Daha fazlası
Marc Marquez
Marquez, MotoGP efsanesi Doohan ile "ciddi yaralanma" üzerine konuşmuş Katalan GP
MotoGP

Marquez, MotoGP efsanesi Doohan ile "ciddi yaralanma" üzerine konuşmuş

Vinales, ilk bölümde elenmesinden ötürü Marquez'i suçlamıyor İtalya GP
MotoGP

Vinales, ilk bölümde elenmesinden ötürü Marquez'i suçlamıyor

Marquez'in iyileşme süreci duraklamış İtalya GP
MotoGP

Marquez'in iyileşme süreci duraklamış

Repsol Honda Team Daha fazlası
Repsol Honda Team
Marquez, pole pozisyonunu kaybetse de üzgün değil Fransa GP
MotoGP

Marquez, pole pozisyonunu kaybetse de üzgün değil

Espargaro: ''Puig'in geri dönmesi benim için çok önemli'' Fransa GP
MotoGP

Espargaro: ''Puig'in geri dönmesi benim için çok önemli''

Marquez: "Honda ile ilgili geri bildirimlerimde dikkatli olmam gerekiyor" Fransa GP
MotoGP

Marquez: "Honda ile ilgili geri bildirimlerimde dikkatli olmam gerekiyor"

Çok Okunanlar Bugün

Fransa GP 1. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2
Formula 1 Formula 1

Fransa GP 1. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

Red Bull ve Alpine pilotları, Fransa'da yeni motora geçti
Formula 1 Formula 1

Red Bull ve Alpine pilotları, Fransa'da yeni motora geçti

Formula 1'deki esnek kanat tartışmaları, Fransa GP ile sona erecek
Formula 1 Formula 1

Formula 1'deki esnek kanat tartışmaları, Fransa GP ile sona erecek

Avrupa yarışlarında, Ferrari'lerde Mission Winnow logosu yer almayacak
Formula 1 Formula 1

Avrupa yarışlarında, Ferrari'lerde Mission Winnow logosu yer almayacak

Sainz: “Leclerc, griddeki en iyi sıralama pilotu”
Formula 1 Formula 1

Sainz: “Leclerc, griddeki en iyi sıralama pilotu”

Leclerc: ''Umarım Bakü'deki gibi yanılıyorumdur''
Formula 1 Formula 1

Leclerc: ''Umarım Bakü'deki gibi yanılıyorumdur''

Mazepin: "Schumacher, her şeyi kolayca elde etmeyi bekleyemez"
Formula 1 Formula 1

Mazepin: "Schumacher, her şeyi kolayca elde etmeyi bekleyemez"

Vettel: "Red Bull, benim için bir seçenek değildi"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Red Bull, benim için bir seçenek değildi"

Son Haberler

MotoGP Almanya 1. antrenman: Marquez lider, Quartararo ikinci
MotoGP MotoGP

MotoGP Almanya 1. antrenman: Marquez lider, Quartararo ikinci

Marquez: "Almanya, herhangi bir sınırlamaya sahip olmadığım ilk yarış olacak"
MotoGP MotoGP

Marquez: "Almanya, herhangi bir sınırlamaya sahip olmadığım ilk yarış olacak"

Resmi: Gresini, 2022'de Ducati'nin motosikletlerini kullanacak
MotoGP MotoGP

Resmi: Gresini, 2022'de Ducati'nin motosikletlerini kullanacak

Espargaro, Honda’da yaşadığı sorunların KTM’deki ilk yıllarını yansıttığını söyledi
MotoGP MotoGP

Espargaro, Honda’da yaşadığı sorunların KTM’deki ilk yıllarını yansıttığını söyledi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.