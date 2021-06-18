Marquez: "Almanya, herhangi bir sınırlamaya sahip olmadığım ilk yarış olacak"

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu, dokuz aylık aradan sonra Portekiz'de MotoGP'ye geri dönmüştü. Ancak, o günden bu yana sağ omzunda güç eksikliği vardı ve eskisi kadar rahat değildi.

2010'dan beri Sachsenring'de her sınıfta zafer elde eden Marquez, sola doğru 10 virajın olduğu ve sadece 3 sağ virajın bulunduğu bu pistte omzuyla daha az zorlanacağını düşünüyor.

Marquez perşembe günü Almanya'da yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse omzumun ve kolumun daha iyi olacağı bir hafta sonu geçireceğime inanıyorum."

“Bu pistte herhangi bir sınırlamaya sahip olmayacağımı düşünüyorum ve öyle olmasını umuyorum çünkü çoğunlukla sol virajlar var, sınırlamaya sahip olduğum ve daha kötü hissettiğim sağ virajlardan sadece üç tane var."

“Yani, bunun fiziksel sınırlamalara sahip olmadığım ilk hafta sonu olacağını söyleyebiliriz."

“Açıkçası, buraya gelip, her şeyin tamamen değişeceğini düşünemezsiniz. Fakat, fiziksel anlamda diğer pistlerden çok daha iyi olacağına eminim."

“Daha az fiziksel sınırlama ile neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Marquez, iki hafta önce Barselona'da gerçekleştirilen test gününde 87 tur tamamlamayı başardı.

Testi yorumlayan Marquez, "Evet, Barselona testi önemliydi. Honda için öyleydi fakat benim için de öyleydi."

"İlk defa kameralar ve baskı olmadan araç kullanabiliyordum. Tur sürelerine bakmak zorunda değildim ve birçok farklı şey deneyebildim."

"Honda için çok fazla bilgi toplamaya çalıştık ama ben de kendi üzerinde çalışabildim. Testten sonraki günlerde kendimi iyi hissetmiyordum ama bir adım atmayı başardık. Cuma günü motosiklete geri dönebildim. Bu, vücudumun giderek daha iyi hale geldiği anlamına geliyor. En önemli şey Barselona'daki testti, buna sevindim." dedi.