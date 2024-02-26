Marquez: "Acosta er ya da geç MotoGP şampiyonluğu için mücadele edecek"

Son yıllarda en çok gelecek vaat eden sürücülerden biri olan Acosta, merakla beklenen premier sınıftaki ilk yarışına önümüzdeki ay, henüz 19 yaşındayken çıkacak.

İspanyol sürücü, 2021'deki çaylak sezonunda Moto3 şampiyonluğunu kazanarak performansıyla dikkat çekmişti.

Ancak KTM RC16 ile geçen hafta sonu Sepang'da yapılan sezon öncesi testinde fabrika takımı sürücüsü Brad Binder'in yaklaşık 0.1 gerisinde 9. sırada yer alması da bir o kadar etkileyiciydi.

Altı kez MotoGP şampiyonu olan Marquez, Sepang'daki gelişimini yakından takip ettikten sonra İspanyol sürücünün yeteneğini övdü ve 'er ya da geç' şampiyonluk için mücadele edebileceğine inandığını dile getirdi.

Marquez, Acosta için, "Sezon boyunca çok hızlı olacak."

"Zaten [Fabio] Quartararo da 2019'da MotoGP'deki ilk yarışına çıktığında çok hızlıydı."

"Artık MotoGP'ye gelenler oldukça hızlı. Pecco [Bagnaia] ilk sezon öncesi testinde [2019'da] buraya geldiğinde liderdi."

"Pedro da test sırasında çok hızlıydı. Kaza yaptı ama öğrenmenin yolu bu. Sonuna kadar zorluyor ve bu zihniyet benim için her zaman ön planda olmuştur."

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Acosta hızlı ve çok yetenekli. Belki biraz zaman alacak ama er ya da geç şampiyonluk için mücadele edecek." dedi.

Acosta'nın Sepang'daki hızı, KTM motor sporları patronu Pit Beirer'in de dikkatini çekti.

KTM, Acosta'nın genç kariyerini yakından takip ediyordu ve üç yıl önce hâlâ Moto3'te yarışırken ona 2024 için bir MotoGP sözleşmesi verdi.

Beirer, "Malezya'da hepinizin gördüğünü ben de gördüm."

"Gerçekten harika şeyler yaptı ve altı gün boyunca her gün daha da iyiye gitti."

"Geçen yılki pole pozisyonu zamanından 0.2 daha hızlıydı. Yani bu kategoride ulaştığı seviye çok yüksek."

"Herkes onun hakkında, daha önce diğer kategorilerde kaç rekor kırdığından, ne kadar genç olduğundan bahsediyor."

"Moto2'den MotoGP'ye geçtiğinde neler olacağını görmek ilginç olacak. İşler beklenenden daha iyi gidebilir ama aynı zamanda gerçekten zorlaşabilir de. Ama o gerçekten harika biri."

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Fabrika Yarışı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Acosta, Sepang testinin son gününde 1:57.365'lik derecesiyle Ducati'den Francesco Bagnaia'nın 0.683 gerisinde kalsa da hem fabrika KTM'sindeki Jack Miller'dan hem de Tech3 takım arkadaşı Augusto Fernandez'den daha hızlıydı.

Malezya'daki performansı hem KTM'den hem de rakiplerinden büyük övgü alsa da Acosta, daha hızlı MotoGP motosikletlerine alışmaya devam ederken öğrenmesi gereken çok şey olduğunu düşünüyor.

Bir sürücü olarak gelişiminde ne kadar ilerlediği sorulduğunda şunları söyledi: "Hâlâ yapmam gereken şeyler var, şu an 0.6 saniye gerideyim."

"Sonunda nasıl hızlı gidileceğini bildiklerini görüyoruz. Marquez dün [Sepang testinin ikinci gününde] zorlanıyor muydu yoksa biraz daha rahatlamış mıydı bilmiyorum."

"Ama son gün öndeydi ve kesinlikle iyi turlar attı. Bu adamlar bunu nasıl yapacaklarını biliyorlar."

"Ama ben oldukça mutluyum. Eski tur rekorlarından daha hızlı gidiyoruz. Onlar da hızlıydı ama mutluyum çünkü daha gidilecek çok yol var."

Birçok kişi tarafından Marquez'in 2013'te şampiyonaya katılmasından bu yana MotoGP'nin en çok gelecek vaat eden çaylağı olarak görülmesine rağmen Acosta, yüksek beklentilerin getirdiği baskıyla başa çıkabildiğine inanıyor.

"Baskı sadece bir kelime. Eğer buna inanırsanız üstesinden gelirsiniz."

"Hayatımın son üç yılını baskıyla yaşadım, bu yüzden şimdilik oldukça normal hale geldi."