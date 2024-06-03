Marquez, 2025'te Ducati fabrika takımına geçecek, Martin İtalyan üreticiden ayrılacak!

Barcelona ve Mugello yarışları arasında Ducati, Jorge Martin'e 2025 yılında Ducati fabrika takımında Francesco Bagnaia'nın takım arkadaşı olacağını bildirdi.

İtalya Grand Prix'si öncesinde, üst düzey bir yönetici Martin ile konuştu ve el sıkışarak son birkaç yıldır buraya gelmek için gösterdiği azim için kendisine teşekkür etti.

İtalyan üretici bu seçimi yaptığında Marquez'i Pramac'ta fabrika motosikletiyle yarıştırabileceğine inanıyordu.

Ancak Marquez'in Ducati'nin isteklerine kapıyı kapatmasıyla her şey dramatik bir hal aldı.

Bu tepki, hafta sonu boyunca Marquez'le temas halinde olan ve Pramac'da yarıştırabileceğine inanan Ducati patronları tarafından beklenmiyordu.

Marquez onlara Ducati fabrika takımında yarışmadığı takdirde başka fabrika takımlarından birisinin teklifini kabul edeceğini belirtti.

Ducati, padoktaki en başarılı ismi kaybettiğini görünce panikledi ve Marquez'in taleplerine boyun eğdi.

Sonuç olarak Motorsport.com'un kaynaklarına göre Marquez, 2025'te Bagnaia'nın takım arkadaşı olacak.

Marquez'in Perşembe günkü sert tepkisinden sonra Martin, Ducati yetkilileriyle temas kurmaya çalıştı.

İspanyol sürücü, kendisine Ducati tarafından herhangi bir fabrika anlaşması sunulmayacağını anladı ve yaşananlardan sıkıldığı için KTM, Aprilia, Honda ve -Yamaha motosikleti kullanması halinde- Pramac'ın tekliflerinden birisini kabul etme kararı aldı.

Bu seçimlerle artık Bastianini'ye de Ducati'de yer olmayacak. İtalyan sürücü de KTM, Aprilia ve -Yamaha'ya geçmesi halinde- Pramac seçeneklerine bakacak.