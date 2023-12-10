Marquez, 2025 Ducati fabrika sürücü adaylarından birisi!

Fabrika Honda takımıyla geçirdiği on bir sezonun ardından Marc Márquez geçtiğimiz günlerde, Pecco Bagnaia ile son iki sürücüler şampiyonluğunu kazanan ve 2023'te rakiplerini tamamen silip süpüren İtalyan markası Ducati'nin uydu takımlarından biri olan Gresini ile bir sezonluk sözleşme imzaladı.

Márquez ile Gresini arasındaki anlaşmanın sadece bir sezonluk olması, İspanyol sürücünün 2025'teki sürücü piyasasına elleri serbest bir şekilde girebilmek için yaptığı stratejik bir manevra.

Marc'ın 2025'te fabrika sürücüsü olarak KTM 'ye geçebileceğine dair pek çok spekülasyon var ve hatta Honda 2024'te motosikletini iyileştirebilirse, Marquez'in dönebileceği iddia ediliyor ancak şu anda MotoGP'nin zirvesinde yer alan Ducati, ilk kez sekiz kez dünya şampiyonunun kendilerine uygun olabileceğini açıkladı. Sürücü piyasası, 2024'ün ilk aylarında hareketlenmeye başlayacak gibi duruyor.

GPone'a konuşan Ducati direktörü Paolo Ciabatti, "Şimdi Bologna'daki şampiyonluk kutlama partisinin tadını çıkarıyoruz, ardından tatiller ve yılın başında sözleşmeler hakkında konuşacağız. Söyleyebileceğim şey, hem Bagnaia'nın hem de Ducati'nin bu yolda birlikte devam etmek istediğidir."

"Marc'ın bir kazanan olduğu açık ve dünya şampiyonlukları bunu kanıtlıyor, bu nedenle Ducati'yi seçtiyse bunun nedeni tekrar kazanmak istemesidir. Hepimiz için bu yeni bir şey ve aynı zamanda yönetilmesi gereken bir durum olacak." dedi.

İki fabrika sürücüsü ve iki Pramac sürücüsü olmak üzere Ducati ile sözleşmesi bulunan dört sürücünün sözleşmesi 2024 yılının sonunda sona eriyor. Bagnaia'nın sözleşmesinin yenilenmesine kesin gözüyle bakılabileceği düşünüldüğünde, fabrika takımında doldurulması gereken bir yer ve bunun için birçok aday kalacak. Márquez, Ducati ile ilk yarışlarında beklenen performansı gösterirse, Ducati fabrika takımı için adaylardan birisi olacak gibi görünüyor.

Ciabatti, "2025 için yarışçıları henüz belirlemediğimizden, Marc'ın fabrika takımı için adaylardan biri olacağını sorunsuz bir şekilde söyleyebilirim."

"Açıkçası altı çizilmesi gereken önemli bir husus var, o da ekonomik açıdan artık onun gibi bir sürücünün süper milyoner maaşları kazanabildiği o Covid öncesi dönemde değiliz." dedi.

Márquez'in varsayımsal bir tercihi, hatta bu tercihin masaya yatırılması bile, İtalyan şirketin sözleşmeli ya da vesayeti altındaki genç sürücüleri kaybetme riski anlamına gelebilir.

Ciabatti, "Elbette öyle! Bu risk var ve biz de bunun farkındayız. Örneğin Martin'i düşünüyorum. Onun gibi bir yetenek, fabrika takımına gitmezse, diğer üreticilerin ilgisini çekebilir. Ama o tek değil" diyerek Bastianini'ye ya da 2025'te resmi koltuğu hedefleyen VR46 mücevheri Marco Bezzecchi'ye atıfta bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Yamaha patronu Lin Jarvis, 2025'te uydu takımları olması için VR46 ile görüştüklerini açıkladı ve Britanyalı, 'Ducati Kupası'ndan kaçınmak için griddeki motosiklet sayısının sınırlandırılmasını savundu.

Bu anlamda Ciabatti, Yamaha'nın ilgisinin farkında ancak İtalyan üreticinin 2025'te gridde kaç motosiklete sahip olacağını henüz değerlendirmedi.

"Dürüst olmak gerekirse, bilmiyorum. Gresini ile 2025 için de bir anlaşmamız var, VR46 ile ise sözleşme gelecek yıl sona erecek. Rakiplerin kendi oyunlarını oynamaya çalışacaklarını akılda tutarak durumu dikkatlice görmeli ve değerlendirmeliyiz."