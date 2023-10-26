Marquez, 2024'te Gresini'de bedavaya yarışacağı açıklamasını yalanladı
Marc Marquez, Ducati tarafından bu hafta başında yapılan yorumlara karşılık, 2024 yılında Gresini MotoGP takımında "bedava yarışmayacağını" söyledi.
Ducati sportif direktörü Paolo Ciabatti, İtalyan moto.it sitesine verdiği röportajda Marquez'in "neredeyse sıfır kontratla", yani maaş almadan yarışacağını anladığını söylemişti.
Marquez, Japonya Grand Prix'sinin ardından Honda ile olan mevcut sözleşmesini bir yıl erken feshedeceğini açıkladı ve 2024 yılı için Gresini Ducati'ye geçişi Endonezya GP'sinin arifesinde onaylandı.
Bu hafta sonu yapılacak Tayland GP'si öncesinde Marquez, Ciabatti'nin yorumlarına yanıt verdi ve para almadan yarışmayacağını söyledi.
Marquez, "Hedeflerine ulaşmak isteyen hırslı bir insan olarak, sporu her zaman ön planda tutarım."
"Ama bedava yarışacağımı söylemedim. Belki takım da bana ödeme yapacaktır, bunu kimse bilemez."
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Repsol Honda Takımı
"Her zaman söylediğim gibi, bu başka şeylere öncelik vermektir ve ben bunu yapabildiğim ve kariyerimde spora her zaman öncelik verebildiğim için şanslıyım."
"Ne zaman karar verdiysem bu şekilde yaptım ve emekli olana kadar da yapmaya devam edeceğim."
"Daha sonra emekli olduğumda farklı bir hayat arayacak olursam, göreceğiz. Ama şimdilik, pist benim eğlenmek istediğim yer. Orası kimin buna değip kimin değmeyeceğini görebileceğiniz yer." dedi.
Marquez'in 2024'te Gresini'den maaş almadan yarışsa bile kişisel sponsorluktan gelen para ve olası sonuç bonusları ile hâlâ para kazanmaya devam edebilir.
Perşembe günü Motorsport.com, Marquez'in 2024'te Gresini'de yerini alacağı Fabio di Giannantonio'nun Honda'da sekiz kez dünya şampiyonu olan Marquez'in yerini almak için en iyi konumda olduğunu öğrendi.
Başlangıçta, RNF Aprilia'dan Miguel Oliveira Honda'nın listesinin başındaydı, ancak Honda'nın yalnızca bir yıllık bir anlaşma önerme konusundaki ısrarı şu anda seçeneklerini ciddi şekilde sınırladı.
Di Giannantonio geçtiğimiz hafta sonu Avustralya'da ilk MotoGP podyumunu elde etti ve bir önceki hafta Endonezya'da dördüncü olarak kariyerinin en iyi dördüncü sonucunu elde etmişti.
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