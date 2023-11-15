Marquez: "2024 MotoGP imtiyazları, Honda'dan ayrılmamı engellemezdi"

Autosport, Malezya Grand Prix hafta sonunda MotoGP'nin beş üreticiye gelecek yıl imtiyaz avantajı verme önerisini sunduğunu ortaya çıkardı.

Mevcut teklif, Yamaha ve Honda'nın 2023'te büyük zorluklar yaşaması nedeniyle gridde ön sıralara dönmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Beklenti, kısıtlamaların kademeli bir ölçeğe yerleştirileceği, 2024'te en çok Ducati'nin etkileneceği, Yamaha ve Honda'nın ise en çok fayda sağlayacağı yönünde.

MotoGP'de 2014'ten geçen yıla kadar yürürlükte olan imtiyazların 2024'te geri gelebileceği ilk kez birkaç ay önce dile getirilmişti.

Autosport'un geçen hafta sonu gelen haberlerin Honda'dan ayrılma fikrini değiştirip değiştirmeyeceği sorusuna Marquez, "Hayır, imtiyaz vereceklerini iki ay önce zaten biliyordum."

"Yani bu benim planımı değiştirmezdi. Honda için en iyisini diliyorum."

"[Gresini ile] bir yıllık sözleşmem var ve yarış pistinde hızlı olmak için %100'ümü vermeye çalışacağım, çünkü yarış pistinde hızlı olursanız gelecek için daha fazla imkanınız olur." dedi.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Takımı

Ducati 2024 yılında karşılaşacağı kısıtlamaları kabul ediyor, ancak KTM ve Aprilia'nın daha sert kısıtlamalar olmasını istediği biliniyır.

Bu, 2023 için üreticiler şampiyonluğunu kazanan Ducati'nin reddettiği bir şey.

Honda'dan Joan Mir konuyla ilgili olarak, "KTM ve Aprilia imtiyazlara ihtiyaç duyduğunda ve Honda'nın ihtiyacı olmadığında, imtiyazları onlara verdiler."

"Şimdi bizim ihtiyacımız varken Yamaha'nın da farklı bir durumda olmasına rağmen bize vermemesinin bencillik olacağını düşünüyorum."

"Tekrar [liderlerin] seviyesine ulaşmak için biraz yardıma ihtiyacımız var."

"Piste o kadar çok Ducati koymak istediler ki bizim de biraz yardıma ihtiyacımız var." dedi.

Ducati, Aprilia, KTM ve Suzuki 2014-2021 yılları arasında imtiyazlardan yararlanırken, Yamaha ve Honda bu dönemdeki başarıları nedeniyle hiçbir zaman imtiyazlardan yararlanamadı.