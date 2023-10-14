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Marquez, 2023 şampiyonluğu için "parasını" Martin'e yatırıyor

Marc Marquez, Pramac'tan Jorge Martin'in 2023 MotoGP dünya şampiyonluğunu kazanacağına dair bahse giriyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Ezel Tan
, Editör
Jorge Martin, Pramac Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team.

Cumartesi günü Endonezya Grand Prix'sinde altıncı sıradan start alan Martin sprint yarışını kazanarak üst üste dördüncü sprint zaferini elde etti.

Son dünya şampiyonu Bagnaia'nın 13. başladığı fakat 8. olabildiği yarışın ardından Martin, Pazar günkü Grand Prix'ye yedi puan farkla lider giriyor.

Sprintin yarışının ilk turunda kaza yapan Marquez, Martin'in Bagnaia'ya karşı şampiyonluğu kazanmak için daha iyi bir konumda olduğuna inanıyor.

Honda sürücü, "Sanırım iki yarış önce de söyledim ve bugün İspanyol gazetecilere tekrar söyledim: birine para yatırmam gerekirse Jorge'ye oynarım."

"Peki niye böyle düşünüyorum? Çünkü üzerinde herhangi bir baskı yok. Fabrika motosikletinde ama fabrika takımında değil."

"Şampiyonluğunu savunmuyor. Eğer şampiyonluğu kazanırsa, bu harika olur. İkinci bitirirse de sorun olmaz çünkü normalde olması gereken Pecco'nun kazanmasıdır."

"Yani Pecco şimdi bir şampiyonluğu savunmanın nasıl bir şey olduğunu, bazen bir şampiyonluğu savunmanın kazanmaktan daha zor olduğunu anlıyor." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, Cumartesi günkü sprint yarışının ilk turunda ilk 10 içinde mücadele ederken 11. virajda yerde kaldı.

Kazanın kendi hatası olduğunu kabul etse de Marquez, RC213V'nin arka kısmının virajlara girişte işini zorlaştırdığını söyledi.

"Bu yıl istediğim hissi yakalamakta, kayarak viraja viraja girip hızımı korumakta zorlanıyorum."

"O virajda arka freni kullandığım doğru, belki normalden biraz fazla kullandım."

"Sonra kaydım ama motosikleti yatırmak için freni bıraktığımda arka taraf aniden koptu, geri geldiğinde ise ön tarafı itti."

"Verileri zaten kontrol ettim; ekstra hız yoktu, ekstra ön basınç yoktu. Sadece arka freni biraz daha fazla kullandım ve biraz daha kaydım. Toparlandığında ise ön tarafı kaybettim."

"Yarın buna dikkat etmem gerekiyor."

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