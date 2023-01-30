Marquez, 2023 öncesi yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor

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Marquez, kariyerinin en önemli dönemine girmeye hazırlanıyor ve bundan ötürü yoğun şekilde çalışmayı sürdürüyor.

Sakatlıklarla dolu üç kötü sezonunun ardından İspanyol sürücü, artık sorunsuz bir kış dönemi geçirme hedefinde.

Marquez, Jerez 2020'deki büyük kazasından bu yana sağ kolundan dört ameliyat oldu ve ağrıları o kadar fazlaydı ki emekli olmayı bile düşündü.

Geçen yıl girdiği son ameliyat iyi geçti ve sezonun son bölümünde yarışlara geri döndü. Tecrübeli sürücü, artık motosiklet üzerinde daha rahat ve daha doğal bir pozisyondaydı. Bunu Japonya'da pole pozisyonunu alarak ve Avustralya'da podyuma çıkarak gösterdi.

Dolayısıyla yeni sezon için beklentiler yüksek ve fiziksel durumu da artık bir sorun olmayacak gibi görünüyor.

Marquez'den gelen iyimserlik işaretleri, İspanyol sürücünün kendi YouTube kanalında yayınladığı antrenman videosunda da görülüyor.

Kolu artık tamamen iyileşmiş gibi görünen Marquez, Red Bull'un merkezinde, yoğun bir antrenman programı geçiriyor.

Red Bull bünyesinde bulunan tüm sürücüler, güç ve dayanıklılıklarını test etmek amacıyla periyodik olarak APC'yi ziyaret ediyorlar. Burada pek çok baskı testinden geçiyorlar.

Videonun son dakikalarında Marquez, "Daha iyi hissediyorum ama mükemmelliği istiyorum." diye ekliyor.