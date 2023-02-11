Marquez: "2023 Honda motosikleti zirveden hâlâ çok uzak"

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Geçen sezonu galibiyetsiz kapatan Honda'nın, sezon öncesi testlerde en çok test yapacak marka olması bekleniyordu.

Marquez, bugün başlayan Sepang testinde üç farklı 2023 versiyon Honda RC213V test etti. Toplamda 58 tur atan İspanyol sürücü, yaklaşık 1 saniye geride 12. oldu.

Yeni Honda hakkında kesin bir yorum yapmaktan kaçınan Marquez henüz olması gereken yerden çok uzakta olduklarını kabul etti.

Marquez, Malezya'daki ilk günün ardından şöyle dedi: "Şu anki hislerim, konseptin Valensiya ile aşağı yukarı aynı olduğu yönünde, çünkü aşağı yukarı aynı motosiklete sahibiz."

"Önümüzdeki günlerde çalışmalar yapacağız ve özellikle Portimao'da yeni şeylere sahip olacağız."

"Garajımızda çalışmaya devam etmeli, daha fazla bilgi edinmeye çalışmalı ve ondalıkları birer birer kazanmalıyız çünkü şu anda hâlâ en iyi sürücülerden uzaktayız."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez'in günün büyük bir bölümünde kullandığı iki 2023 modelinin, Kasım ayındaki Valensiya testi sırasında kullanılan motosikletle benzer olması dikkat çekiciydi.

Bu konuda Marquez, "Kasım ayında bana bilgi verdikleri plan buydu"

"Hep daha fazlasını ve daha hızlı olmayı istiyorsunuz. Fakat bana adım adım ilerleyeceğimizi söylediler."

"Yani sezon öncesini Portimao'daki son günde değerlendirmemiz gerekiyor. Henüz çok erken, denemem gereken pek çok şey var."

"Dediğim gibi, bir motosikletten diğerine yarım saniyelik fark oluşmayacak. En iyilere yaklaşmak için adım adım ilerlemek gerekiyor."

"Bu açıdan Portimao'daki testin son gününe kadar bir sonuca varmak istemiyorum. Sadece birkaç günümüz kaldı, daha yapılacak çok şey var."

İspanyol sürücü, fiziksel açıdan kendisini iyi hissettiğini ve günün en önemli noktasının bu olduğunu da ekledi.

"Benim için en olumlu şey fiziksel anlamda kendimi çok iyi hissediyor olmam."

"Motosikletle oynamaya başladım ve çok iyi sürebiliyorum. Tüm sürücülerin, uzun bir aradan sonra tekrar motosiklet kullandığı için önümüzdeki günlerde etkileneceği doğru. Bu benim için de geçerli bir şey."

"Fakat bu herkes için normal bir süreç. Ben de kendimi normal hissediyorum."

"Kendimi geçmişle karşılaştırmayı sevmesem de normal halime dönmüş gibi hissediyorum, beni sınırlayan herhangi bir şey yoktu ve ilk gündeki en önemli şey buydu."

"Bütün kış bunun için çalıştım. Kendi adıma harika bir iş çıkarıyoruz çünkü çok daha iyi durumdayız."