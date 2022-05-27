Marquez, 2022 Honda motosikletini geliştirebilmek için cuma günleri risk alıyormuş

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İtalya GP öncesinde cuma günü gerçekleştirilen antrenmanlarda Marquez, hem eski şasiyi hem de yeni şasiyi test ederek kıyaslamalar yaptı ve günü 0.7 sn geride ancak 12. sırada tamamlayabildi.

Honda, Katar'da başlayan sezonda henüz hiç yarış kazanabilecek performans sergileyemedi. Diğer taraftan Marquez, yenilenen RC213V ile henüz hiç podyuma çıkamadı.

Marquez, "Farklıydı. Bugün, diğer cuma günlerinde olduğu gibi farklı bir şekilde çalıştığımız doğruydu."

"Jerez'den bu yana motosikleti gelecek senelerde iyileştirebilmek için anlamaya çalışıyoruz."

"Bunu anlayabilmek için bazı riskler almanız gerekiyor. Bizim garajımızda risk alan biziz çünkü sürüşü yapan benim. Bir şeyler denemeli ve gelecek için yolumuzu anlamalıyım."

"İki farklı motosikletle çalıştığımız doğru. Bu bazı kısıtlamalara neden oldu."

"Cumartesi günü adım atmanın, hangi yolun daha iyi olacağını anlamanın ve yarış için bazı küçük detaylar üzerinde çalışmanın zamanı olacak."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ancak birinci antrenmandan itibaren, bu yarışın zor olacağını gördük. Sadece motosiklet için değil, aynı zamanda benim için de zor olacak. Sürüş şeklimle zorlanıyordum."

"Birinci antrenman seansında çok denedim ancak sonrasında 2. antrenmanda adım adım ilerledim."

"Ancak bu şekilde olsa bile, motosikletin gelişmesi şart. Bazı alanlarda yeni motosiklet bu pistte daha iyi ancak bazı alanlarda çok fazla kaybediyoruz."

"Bu yüzden nasıl daha hızlı sürülebileceğini, özellikle nasıl daha istikrarlı olacağını anlamamız gerek." dedi.

Marquez, Mugello'da ilk gün tam olarak neler test ettiklerini, tamamen yeni bir şasi olup olmadığını söylemekten kaçındı ancak Honda'nın dönüş performansını iyileştirmeye çalıştığını söyledi.

Marquez, "Yeni bir şasi olduğunu nereden biliyorsunuz? Nasıl daha iyi dönebileceğimizi anlamaya çalışıyoruz. Bir alanda geliştiğinizde, bir başka alanda kaybettiğiniz doğru."

"Nasıl daha iyi dönebileceğimizi anlamaya, ön lastiği daha iyi anlamaya, daha kısa sürede nasıl dönebileceğimizi anlamaya çalışıyoruz."

"MotoGP'de dönüşünüz uzun sürüyorsa, motor gücünü, torku kullanamıyorsunuz. Bu durumda ondalık zamanlar kaybediyorsunuz." dedi.