Marquez, 2020'nin başında tam olarak iyileşmiş olmayacak

Sepang'daki kazasında omzundan hafif sakatlanan Marquez, Jerez'de geçirdiği kazada bir kez daha omzundan sakatlandı ve bunun üzerine çarşamba günü ameliyat oldu.

Ameliyatı gerçekleştiren Xavier Mir, Marquez'in 2020'nin şubat ayında gerçekleştirilecek testlere katılacağını ancak tam manasıyla iyileşmiş olmayacağını söyledi.

MotoGP.com'a konuşan Mir, "Şu an için kesin bir şey söylemek zor. Sepang'daki testlere %100 olarak hazır olmasa da yetişecektir ancak testlere başlayamasa bile şampiyona başlangıcına mümkün olan en iyileşmiş halde olmasını sağlamalıyız."

"Normalde bu tarz sakatlıklarda insanlar 4 ayda iyileşirler. Yarışçılar ise neredeyse yarı sürede iyileşirler."

"O, her zaman iddialı ve mutlu. Ameliyat esnasında mutluydu ve hemşirelerle konuşuyordu."

"O, çok sevimli bir kişiliğe sahip. Bu sefer daha az acısı vardı ve daha umutluydu." dedi.

Bu sefer sağ omzundan ameliyat olan Marquez, 2018 sezonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon öncesinde de sol omzundan ameliyat olmuştu.

Mir, Marquez bu ameliyatı olmasaydı sezon boyunca daha fazla sorun yaşayacağını söyledi.

Mir, "Sezon boyunca daha fazla omuz çıkması yaşayacaktı ve hasar aynı sol omzundaki gibi olurdu."

"O, çok daha karmaşık bir operasyondu ve iyileşme süreci düşündüğümüzden uzun sürdü. Bu yüzden hemen ameliyat olma kararı verdi." dedi.