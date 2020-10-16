Marquez, 2020 MotoGP performansı hakkındaki eleştirilere katılıyor

Marquez kardeşlerin küçüğü Alex, Honda'dan emekliye ayrılan Jorge Lorenzo’nun yerine 2020 sezonu için getirildi, fakat bu hareket HRC fabrika takımı sürücülerine uygulanan baskı sebebiyle sorgulandı.

Marquez RC213V’nin zorlu performansına sıralama turlarında ayak uyduramadı ve ilk 9 sıralama turlarında en fazla 17. olabildi, fakat aralarında geçtiğimiz hafta Fransa Grand Prix’sinde gördüğü ilk podyumu da olmak üzere 7 yarışta puan aldı.

Honda fabrika takımına geçişi hakkındaki eleştirileri yorumlaması istendiğinde Marquez, Moto3 ve Moto2 dünya şampiyonu olduğu için HRC’nin kararı konusunda kafasının rahat olduğunu, sonuç olarak bu yorumları umursamadığını ama RC213V üstündeki performansını eleştirenlere de hak verdiğini söyledi.

“Günün sonunda neden burada olduğumu ve neden bu renkleri giydiğimi biliyorum. Sonuçta 2 kez dünya şampiyonu olduğumun ve neden Repsol Honda takımına yükseltildiğimin farkındayım.”

“Garip bir durumdu çünkü Lorenzo 2019’un son yarışında emekliye ayrıldığını söyledi ve takımın karar vermesi için bu zor bir durumdu. Takım bana güvendi ve bu sebeple neden burada olduğumu bildiğimden kafam rahat oluyor.”

“Eleştiriler bazen iyidir çünkü sizi teşvik eder ve her zaman devam etmek ve kendinize güvenmek için size bir sebep verir. Bu sene beni eleştirenlere katılıyorum çünkü performansım beklendiği gibi değil, özellikle sıralama turlarında istediğim hıza ulaşamadım. Ama geçiş konusunda eleştirmenlere kulak asmıyorum, neden burada olduğumu biliyorum ve önemli olan tek şey bu.”

Marquez’in Le Mans’taki podyumu bu sene Honda’nın gördüğü ilk podyumdu ve Marquez’in, KTM takımından en yüksek puana sahip çaylak Brad Binder’ın 15 puan gerisinde 47 puanla sürücüler şampiyonasında 14. sıraya yerleşmesini sağladı.

Alex’in abisi Marc Marquez ise tedavisi hakkındaki söylentilere rağmen bu hafta sonu düzenlenecek Aragon GP’ye katılamayacak.

Art arda 9. yarışını kaçıran Marc Marquez artık matematiksel olarak 2020 dünya şampiyonluğunu kazanamayacak. Le Mans’ta 8. olan Honda test sürücüsü Stefan Bradl ise yine onun yerine yarışacak.