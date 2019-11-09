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MotoGP / Son dakika

Marquez, 2020 için Honda'dan taleplerini sıraladı

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Marquez, 2020 için Honda'dan taleplerini sıraladı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Oriol Puigdemont
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
9 Kas 2019 12:49

MotoGP'nin son şampiyonu Marc Marquez, 2020'de daha hızlı olabilmeleri için Honda'dan taleplerini sıraladı.

Marquez, bu senenin bitimine 4 yarış kala MotoGP'deki altıncı şampiyonluğunu kazanmıştı. 11 yarışı kazanan Marquez, 18 yarışın 17'sinde ilk iki sırada yer aldı.

Marquez'in bu başarısına rağmen diğer Honda sürücüleri genel olarak RC213V'nin sürüşünden şikayetlerini dile getirdiler. Diğer sürücüler, özellikle virajlarda Marquez'e göre aşırı zorlanıyorlar.

Marquez'in gelecek seneki motosikletten isteği, frenlemenin son aşaması olan viraj çıkışındaki yol tutuşunda iyileşme oldu.

Marquez, "Viraj çıkışlarında arka tarafın yol tutuşunda çok zorlanıyoruz. Yamaha o alanda ekstra yol tutuşa sahip.  Şu anda özellikle yeni lastiklerle onlar en iyi motosiklete sahipler. İnanılmaz."

"İstediğim şeylerden birisi bu. Ardından frenlemenin son aşamasında, ön tarafta çok zorlanıyoruz. Bu nedenle bu sene bir adım atsak da hâlâ zorlanıyoruz."

"Ancak ön lastiği daha fazla zorlamalı ve viraj çıkışında daha fazla yol tutuşuna sahip olmalıyız." dedi.

LCR Honda'dan Cal Crutchlow, 2019'da Marquez dışında Honda motosikletini podyuma taşıyabilen tek isim oldu. 3 defa podyuma çıkan Crutchlow, buna rağmen Marquez'in 262 puan gerisinde kaldı.

Crutchlow, "Motosikleti daha istikrarlı hale getirmeliyiz. Tüm sürücüler, her tur sınırdaymış gibi hissetmeden hızlı olabilmeli."

"Siz muhabirler sürekli olarak piste çıktığımızda bizi izliyorsunuz. Eminim ki sürüşü en zor motosikletin bizde olduğunu görebiliyorsunuzdur."

"Bizim motosikleti aynı hızda, hatta daha düşük hızda kullanırken gösterdiğimiz çaba, muhtemelen diğerlerinden %50 daha fazladır. Bu açıdan bizim yere düşme riskimiz diğerlerinden çok daha yüksek."

"Bu yüzden Honda taleplerimizin farkında ancak sahip olduğumuz motosiklet de kötü değil. Sadece her hafta sonu herkes için yeteri kadar rekabetçi değil." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Cal Crutchlow Şimdi al , Marc Marquez Şimdi al
Takımlar Team LCR
Editör Lewis Duncan

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