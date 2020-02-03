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MotoGP / Son dakika

Marini, Rossi ile MotoGP'de takım arkadaşı olmayı beklemiyor

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Marini, Rossi ile MotoGP'de takım arkadaşı olmayı beklemiyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Şub 2020 17:38

Valentino Rossi'nin üvey kardeşi ve Moto2 sürücüsü Luca Marini, İtalyan efsane ile MotoGP'de takım arkadaşı olmasının imkansız olduğunu söyledi.

Yamaha, 2020 sonrası için Maverick Vinales'le sözleşme yenilerken, Rossi'nin yerine de geçen yılın en iyi çaylağı olan Fabio Quartararo'yu getirme kararı almıştı. Bundan ötürü MotoGP efsanesinin ne yapacağı belli değil.

40 yaşındaki sürücünün emekli olma ihtimali bulunuyor ancak devam etmek istemesi halinde Yamaha'nın kendisine fabrika versiyon M1 vereceği zaten açıklandı.

Eğer Rossi, MotoGP'de devam etme kararı alırsa bu 2021 fabrika versiyon M1'in Petronas SRT takımı tarafından yönetilmesi neredeyse kesin gibi.

Moto2'nin önde gelen sürücüleri arasında kabul gören Marini, MotoGP efsanesiyle birlikte Petronas takımında yarışma ihtimalinin neredeyse hiç olmadığını çünkü Franco Morbideli'nin iyi bir iş yaptığı görüşünde.

Marini, Rossi ile MotoGP'de takım arkadaşı olma ihtimali sorulduğunda, "Herkes bana bunu soruyor ama bence imkansız gibi görünüyor."

"Orada MotoGP dünyasını etkileyen Franco Morbidelli var. Belki de Quartararo'nun performansından ötürü biraz gölgede kaldı, ancak bana göre 2019 sezonu onun için pozitifti. Bu yıl daha da da güçlü olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

Marini, 2021'de MotoGP'ye geçmeyi beklemiyor ancak geçen yıl Jorge Lorenzo'nun son andaki emekliliği düşünüldüğünde her şeyin mümkün olduğunu düşünüyor.

Marini, "Gerçekçi olarak bakarsak, MotoGP için her şey neredeyse bitti. 2020'nin ilk yarışlarında diğer sözleşmeler de noktalanacak ve bu nedenle çok az değişiklik olacak. Sonuçta seride bir jenerasyon değişimi var. MotoGP'ye baktığınızda çok az yaşlı pilot var."

"Bu sezon odaklanmam ve iyi sonuçlar almam gerekiyor. Çünkü yılın sonunda her zaman birkaç boş koltuk olabilir. Mesela bunu şampiyon olan ve Honda fabrika takımına giden Alex Marquez'le gördük."

"Yani neler olacağını asla bilemezsiniz. Ama öncesinde Moto2'yi iyi şekilde bitirmelisiniz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Franco Morbidelli , Luca Marini , Valentino Rossi Şimdi al
Takımlar Team VR46
Editör Valentin Khorounzhiy

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