Marini, Rossi ile ilişkisinden dolayı 'baskı hissetmiyor'

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25 yaşındaki sürücü, geçen yıl Avintia Ducati ile VR46 destekli bir GP19'da ilk kez MotoGP'ye çıktı ve bu sezon VR46 takımıyla 2022'ye özel bir Ducati ile yarışmaya başladı.

Marini, 2022'de Gresini çaylağı Fabio Di Giannantonio ile; podyuma çıkamayan iki Ducati sürücüsünden biriydi, ancak şampiyonada 120 puanla 12. sırayı elde ederek tutarlı bir sezon geçirdi.

MotoGP, Marc&Alex Marquez, Pol&Aleix Espargaro ve Darryn&Brad Binder kardeşler ile griddeki aile ilişkilerine yabancı değil.

Ancak bu, -özellikle Alex Marquez'in- bazılarının sadece soyadı nedeniyle MotoGP'de olduğu yorumlarına yol açtı.

Rossi ile aynı soyadını paylaşmasa da, Marini'den bahsedildiğinde genellikle aile ilişkilerinden söz ediliyor ve ikili, Körfez 12 Saat dayanıklılık yarışında iki kez bir araç paylaştı ve 2019'da Kessel'da bir Ferrari'de üçüncü oldu.

Ancak 25 yaşındaki sürücü, Rossi ile ailevi bağlarının tartışılmasıyla ilgili bir sorunu olmadığını ve aralarında karşılaştırma yapmanın aptalca olduğunu düşünüyor.

Autosport'a özel bir röportajda Rossi'nin takımında ekstra baskı hissedip hissetmediği sorulduğunda Marini, "Hayır, benim için değişen bir şey yok."

“Burada hiçbir zaman karşılaştırma olmadı çünkü karşılaştırma yapmak imkansız."

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Vale'nin kariyerinde yaptığı inanılmaz bir şey, kimse onun yaptığına benzer bir şey yapmayacak çünkü o, farklı bir dönemdi."

"Artık arka arkaya 10 yarış kazanmak imkansız çünkü seviye çok yüksek."

"Her şey inanılmaz seviyede, MotoGP'deki 24 sürücü inanılmaz, motosikletler harika ve her sürücü yarış kazanabilir."

"Yani bir karşılaştırma yapmak mümkün değil, baskı hissetmiyorum."

"Baskı altında olan sürücüler her pazar kazanmak için buradalar, çünkü bunu yapmak çok zor." dedi.

Marini, 2023 sezonunda da VR46 ile kalacak, ancak Ducati'nin fabrika ekibinde ve Pramac'ta yalnızca mevcut özellikli iş makinelerini seçmesinden dolayı 2022'ye özel bir motosikletle yarışmaya devam edecek.