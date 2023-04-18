Marini, "Rins'i geçerek Rossi'nin intikamını almayı düşündüm"
Amerika GP'sini podyumda tamamlayan Luca Marini, bir noktada Alex Rins'i geçebileceğini ve 2019'da pist üstünde geçilen Valentino Rossi'nin intikamını alabileceğini düşünmüş.
Teksas'ta galibiyete ulaşarak Honda'nın zafer orucunu bitirmeyi başaran Rins, kariyerinin altıncı, bu pistteki ikinci zaferini elde etti.
Circuit of the Americas'ın Rins için özel bir pist olduğu söylenebilir, nitekim kendisi dört yıl önce Valentino Rossi ile sıkı bir mücadeleye girmiş ve önde kalarak kariyerinin ilk zaferine ulaşmıştı.
MotoGP efsanesi Rossi artık emekli, ancak bu kez podyumda kendisinin üvey kardeşi yer almaktaydı: kariyerinin ilk podyumunu yakalayan Luca Marini!
Bitime yedi tur kala ikinci Fabio Quartararo'yu geride bırakarak Rins'i kovalamayı başaran Marini, bir noktada farkı 1.7 saniyeye kadar indirse de son iki turda yavaşladı ve damalı bayrağı Rins'in 3.4 saniye gerisinde gördü.
Farkı indirdiği kısa aralıktan bahseden Marini, dört sene önce Rins'e mağlup olan abisinin rövanşını alabileceğini düşündüğünü itiraf ediyor.
Yarıştan sonra konuşan Marini, "Evet, bir noktada ilk virajdan geçerken aklımda geçmişe dair bir görüntü oluştu ve [abimin] intikamını almanın mümkün olabileceğini düşündüm."
"Fakat Alex bu pistte çok güçlü, bu yüzden bir dahaki sefer yine deneyeceğiz." dedi.
Rossi'nin yarış hafta sonlarında kendisine ne kadar tavsiye verdiği de sorulan Marini, "Vale ile burada MotoGP'de yarışırken daha kolaydı."
"Evden tavsiye vermek onun için zor çünkü lastikleri göremiyorsunuz, sıcaklığı göremiyorsunuz, hızı göremiyorsunuz. Anlayamayacağınız çok şey var."
"Ancak yarışlarda bizi görmeye geldiğinde, servis yolundan etrafta dolaşan diğer tüm insanlardan çok daha fazlasını fark ediyor ve size kendinizi geliştirmenin yollarını söyleyebiliyor. Bu yüzden onun bazen garajda bulunması harika." dedi.
Alex Rins consigned Valentino Rossi to second in their 2019 COTA duel
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Son Haberler
Algersuari: "Buemi, Red Bull ile şampiyon olabilirdi"
Algersuari: "Buemi, Red Bull ile şampiyon olabilirdi" Algersuari: "Buemi, Red Bull ile şampiyon olabilirdi"
Rins: "Mutluyum ancak gelişmeye devam etmeliyiz"
Rins: "Mutluyum ancak gelişmeye devam etmeliyiz" Rins: "Mutluyum ancak gelişmeye devam etmeliyiz"
Windsor: "Leclerc, Hamilton ve Verstappen seviyesinde ancak Russell değil"
Windsor: "Leclerc, Hamilton ve Verstappen seviyesinde ancak Russell değil" Windsor: "Leclerc, Hamilton ve Verstappen seviyesinde ancak Russell değil"
Formula 1, ilk 3 yarışta puan kazanma rekorunu kırdı
Formula 1, ilk 3 yarışta puan kazanma rekorunu kırdı Formula 1, ilk 3 yarışta puan kazanma rekorunu kırdı
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.