Marini, "Rins'i geçerek Rossi'nin intikamını almayı düşündüm"

Teksas'ta galibiyete ulaşarak Honda'nın zafer orucunu bitirmeyi başaran Rins, kariyerinin altıncı, bu pistteki ikinci zaferini elde etti.

Circuit of the Americas'ın Rins için özel bir pist olduğu söylenebilir, nitekim kendisi dört yıl önce Valentino Rossi ile sıkı bir mücadeleye girmiş ve önde kalarak kariyerinin ilk zaferine ulaşmıştı.

MotoGP efsanesi Rossi artık emekli, ancak bu kez podyumda kendisinin üvey kardeşi yer almaktaydı: kariyerinin ilk podyumunu yakalayan Luca Marini!

Bitime yedi tur kala ikinci Fabio Quartararo'yu geride bırakarak Rins'i kovalamayı başaran Marini, bir noktada farkı 1.7 saniyeye kadar indirse de son iki turda yavaşladı ve damalı bayrağı Rins'in 3.4 saniye gerisinde gördü.

Farkı indirdiği kısa aralıktan bahseden Marini, dört sene önce Rins'e mağlup olan abisinin rövanşını alabileceğini düşündüğünü itiraf ediyor.

Yarıştan sonra konuşan Marini, "Evet, bir noktada ilk virajdan geçerken aklımda geçmişe dair bir görüntü oluştu ve [abimin] intikamını almanın mümkün olabileceğini düşündüm."

"Fakat Alex bu pistte çok güçlü, bu yüzden bir dahaki sefer yine deneyeceğiz." dedi.

Rossi'nin yarış hafta sonlarında kendisine ne kadar tavsiye verdiği de sorulan Marini, "Vale ile burada MotoGP'de yarışırken daha kolaydı."

"Evden tavsiye vermek onun için zor çünkü lastikleri göremiyorsunuz, sıcaklığı göremiyorsunuz, hızı göremiyorsunuz. Anlayamayacağınız çok şey var."

"Ancak yarışlarda bizi görmeye geldiğinde, servis yolundan etrafta dolaşan diğer tüm insanlardan çok daha fazlasını fark ediyor ve size kendinizi geliştirmenin yollarını söyleyebiliyor. Bu yüzden onun bazen garajda bulunması harika." dedi.

Alex Rins consigned Valentino Rossi to second in their 2019 COTA duel Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images