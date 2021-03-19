Marini: "Miller'ın Ducati'deki 'tuhaf' sürüş stilini kopyalamak zor"

Geçen yıl Moto2'de ikinci olan Marini, Moto2 dünya şampiyonu ve takım arkadaşı Enea Bastianini ve Pramac'tan Jorge Martin ile beraber 2021 sezonunda Ducati'yle yarışacak olan üç çaylaktan biri olacak.

Marini, Katar testlerindeki en yavaş isimlerden bir tanesiydi ve testleri 21. sırada tamamlasa da, geride kalan beş günün ardından Desmosedici motosikletine olan adaptasyonundan memnun göründü.

Ducati ise Miller'ın 1:53.183'lük derecesiyle beraber testin en hızlı takımı olmayı başardı ve resmi olmayan tur rekorunu kırdı.

En çok hangi ismin verilerini incelediği ve ilginç bulduğu sorusuna yanıt veren Marini, Miller’in motosikleti bir "Yamaha gibi" döndürebilme yeteneğine dikkat çekti ve bunu nasıl yaptığını merak ettiğini dile getirdi.

Marini, "Bence herkes benzer şekilde sürüyor. Motosikletin bazı özel dönüşlere ihtiyacı olduğunu görebiliyorsunuz."

"Sürücü, motosikleti durdurma ve daha iyi döndürme konusunda bir şeyler yapabilmeli. Ancak her sürücü bu konuda farklı bir yön izliyoruz. Bu yüzden Ducati'de daha fazla deneyime sahip üç üst düzey ismi incelemek benim için ilginç olacak."

Luca Marini, Esponsorama Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Elbette Martin ve Enea'nın verilerine de bakıyorum. Ancak daha hızlı olabileceğimizden emin olmak için Miller, Zarco ve Pecco'ya bakmak daha önemli."

"Jack'in motosikleti ve ayarları kullanma şekli çok tuhaf. Yani bunu kopyalamak kolay değil, ancak motosikletin potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz."

“O, motosikleti virajlarda bir Yamaha gibi döndürebiliyor ve çok iyi bir hızı var. Bu yüzden viraj hızını artırmak ve motosikleti tıpkı onun gibi döndürmek istiyorum, çünkü bunu yapmak tur zamanı için çok önemli."

"Bence her Ducati sürücüsü tur boyunca daha geç frenaj yapıyor, ancak Jack'in virajın orta kısmında motosikleti döndürme şekli çok etkileyici görünüyor."

"Pecco belki da bana en çok benzeyen isim, bu yüzden verilerimi onunla karşılaştırmak daha kolay, Zarco ise oldukça kişisel şekilde sürüyor."

"Yani karşılaştırmak çok kolay değil ama geçen yıl Avintia'daydı, bu yüzden ekip şefim onu ​​çok iyi tanıyor ve onunla ilginç şeylere bakabiliyoruz." dedi.

Marini, motosikletin ön tarafındaki hissiyatı konusunda yapılması gereken daha fazla iş olduğunu da belirtti.