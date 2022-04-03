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MotoGP / Arjantin GP Haberler

Marini, kargo uçağı gecikmesine rağmen "mükemmel iki motosiklet" hazırlayan takımına teşekkür etti

Arjantin GP'si sıralama turlarını üçüncü sırada tamamlayan Marini, sadece sekiz saatte iki motosiklet hazırlayan takımına teşekkürlerini sundu.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Marini, kargo uçağı gecikmesine rağmen "mükemmel iki motosiklet" hazırlayan takımına teşekkür etti
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VR46 Ducati takımı, Arjantin'deki Cuma antrenmanlarının iptal edilmesine neden olan kargo uçağı gecikmelerinin en çok etkilediği takımlardan biriydi.

Takım motosikletini ve ekipmanlarını ancak Cumartesi sabahının erken saatlerinde teslim alabildi ve ilk antrenman öncesi her şeyin kurulumunu yapmak için yalnızca sekiz saatleri vardı.

2022 model Ducati'si ile ilk antrenmanı 10. sırada bitiren Marini, sıralama turlarında ise üçüncü sırayı elde etti ve MotoGP kariyerinde ikinci kez ilk çizgide yer aldı.

Marini, "Takım harika bir iş çıkardı, bu yüzden onlara ve Ducati'ye teşekkür ediyorum. Bugün benim için iki mükemmel motosiklet hazırladılar ve bu onlar için kolay bir iş değildi, normalde iki günde yaptıkları işi sekiz saatte yapmak zorunda kaldılar.

"İyi bir sonuç elde etmek harika, takım için de iyi bir sonuç ve herkes rahatça uyuyabilir. Bu güzel."

"Özellikle hücumdayken kendimi rahat hissediyorum, ancak sezon başında bazı problemlerimiz oldu."

"Artık iyi bir yöne gittiğimizi düşünüyorum, birçok şeyi düzeltmeye başladık."

Luca Marini, VR46 Racing Team

Luca Marini, VR46 Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Motosiklet başından beri çok iyi hissettirdi, bu yüzden bu pistte güçlü ve hızlı olmayı bekliyordum."

"Lastik yönetiminin çok önemli olacağını düşünüyorum çünkü kullanılmış lastiklerle kendimi pek iyi hissetmiyordum." dedi.

Marini antrenmanlardaki yarış performansına bakıldığında Pazar günü podyum mücadelesi vereceklerini düşünmüyor ve motosikletin elektronik aksamlarının kullanılmış lastiklerle sürüş yaparken istediği tepkileri vermediğini kabul ediyor."

Marini, ekibinin GP22'nin sorunlarının üstesinden nasıl geldiği sorulduğunda, "İlk testten itibaren sorunlar üzerinde çalışmaya başladık, özellikle Katar yarışından sonra çalışmamız gereken alanları anlamak için çok fazla veriye sahiptik."

"Ve sadece iki yarışta daha iyi bir duruma geldik."

"Dediğim gibi, kullanılmış lastiklerle sürmek zorunda kaldığımda motosikletin elektronik aksamları istediğim gibi çalışmıyor."

"Yani, gelişmeye devam edebilmek için lastik kullanımına odaklanmamız gerekiyor."

 

 

 

Marini’s race pace in practice doesn’t suggest he will be a main factor in the battle for the podium on Sunday in Argentina and admits the bike’s electronics don’t do what he wants when running on used rubber.

“We started to work on the problems from the first test, especially after the Qatar race we had much data to understand the areas we needed to work,” Marini added when asked how his team has started to get on top of the GP22’s issues.

“And in just two races we are in a good shape now.

“Like I said, when I have to ride with used tyres the electronics side of the bike is not working as I want.

“So, we need to focus on this area in the warm-up to try to improve.”

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