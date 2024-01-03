Marini: "Honda kısa zamanda ön sıralara dönecek güce sahip'"

MotoGP'de birçok kez podyuma çıkan sürücü, 2024 yılı için Gresini Ducati ile anlaşan Marc Marquez'in yerine iki yıllık bir anlaşmayla Honda fabrika takımına katıldı.

Marini sezon sonrası Valencia testinde Honda ile ilk kez piste çıkmıştı. HRC ile olan anlaşması testten sadece bir gün önce duyurulmuştu. Marini buna rağmen testi 10. sırada ve liderin sadece 0.703 saniye gerisinde tamamlayarak sağlam bir performans sergiledi.

Ancak, sözleşme hükümleri nedeniyle Marini şu ana kadar Honda hakkında kamuya açık bir açıklama yapamadı.

Japon üretici tarafından yapılan bir röportajda, ilk önce 2024 yılına kadar VR46 Ducati'de kalmak için imza atan Marini, Honda'ya geçişi hakkında şunları söyledi: "Marc'ın değişikliğini açıklaması herkes için bir şok oldu."

"Ben ve ekibim, menajerim, bu yeni projeye yaklaşmanın ve birlikte gelişmenin bir yolunu bulmaya çalıştık. Daha iyi bir motosiklet, daha iyi bir performans inşa etmeye, geri dönüp yarışlar kazanmaya ve dünya şampiyonlukları kazanmaya çalışacağız."

"Amacımız, hedefimiz bu, dolayısıyla çok ama çok tatmin edici anlar da olacağından eminim." dedi.

Honda'ya katılmak istemesine neyin sebep olduğu sorulduğunda Marini, "Her şeyden önce tarihteki en iyi takım."

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Repsol Honda Team

"Rakamlar ve istatistikler her şeyi kanıtlıyor. Şu anda çok özel bir durumdayız ama bence çok yakında geri dönecek güce sahibiz."

"Tüm geri bildirimimi ve enerjimi bu projeye vermeye çalışacağım ve eminim ki doğru yönü bulacağız. Uzun yıllar zirvede kalabilecek güce sahip olacağız."

Marini "sezona açık bir zihinle başlamak" istediğini ve podyum ve zaferler için mücadele etmek arzusunda olduğunu söylüyor, ancak bunun "belki zor olacağını ama önümüze bakmamız gerektiğini" kabul ediyor.

İtalyan ayrıca Japon üreticinin kültürünü övdü ve fabrika çevresinde çalışmayı bir rüya olarak nitelendirdi.

Valencia testinde Honda ile geçirdiği ilk gün için Marini, "İnanılmazdı, çok hızlı bir şekilde günü geçirdik."

"Ancak kış boyunca, test sırasında, sezon boyunca bu ekibin tüm üyeleriyle konuşmak için çok zamanımız olacak çünkü bu ekip iyi insanlarla dolu."

"Tüm bu insanlarla ve ayrıca Japonlarla çalışmak benim için bir rüya. İçimde çok iyi bir his var. Kültürü seviyorum, çok iyi bir sinerji yakalayabiliriz." dedi.