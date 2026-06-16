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MotoGP Çek GP

Marini: "Brno öncesi Honda'nın yapması gereken çok iş var"

Luca Marini, Brno'daki MotoGP hafta sonu öncesi Honda'nın hâlâ geliştirmesi gereken noktalar olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Luca Marini, Honda HRC

Luca Marini, Honda HRC

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Honda HRC sürücüsü Luca Marini, bu hafta sonu koşulacak Brno MotoGP etabına, Macaristan’da elde ettiği sezonun en iyi sonucu olan 5. sıranın moraliyle geliyor.

Ancak İtalyan sürücü, önündeki beş sürücünün ilk virajda yaşanan kazada yarış dışı kaldığını ve bu durum olmasaydı muhtemelen ilk 10'un arkasında kalacağını açık şekilde ifade etti.

Marini, "Balaton Park'ta kazalar sayesinde biraz şanslıydım ve 5. oldum."

"Diğerleri daha fazla veri topladıkça ve seviyelerini yükselttikçe adım atmakta zorlanıyoruz."

"Arka arkaya iki yarış daha geçireceğiz, yani önümüzde yine yoğun iki hafta var."

Luca Marini, Honda HRC

Luca Marini, Honda HRC

Fotoğraf: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

"Macaristan'ı pozitif şekilde bıraktık ve şimdi Brno'ya geliyoruz. Hâlâ yapılacak işler var." dedi.

Marini ayrıca, Brno'nun akıcı yapısına dikkat çekti: "Çekya pisti, virajlar arasında iyi bir akış gerektiriyor ve yeterli tutuş bulmak iyi bir hafta sonu için kritik olacak."

"Hava oldukça sıcak görünüyor, bu taraftarlar için harika ama tutuşun nasıl değişeceğini anlamamız gerekiyor çünkü bu bizim için kritik olabilir."

"Geçen yıl sakatlığımın etkileri devam ediyordu, bu yüzden bu hafta sonu daha rekabetçi olabileceğimize eminim."

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Zeynep Taş

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