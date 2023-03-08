Marini, ağırlık dezavantajını yeteneğiyle tersine çevirmeyi umuyor

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69 kg ile gridin en ağır sürücüsü olan Marini, MotoGP'nin Moto2 ve Moto3'te olduğu gibi bir ağırlık sınırı getirmesi için yapılan çağrılara öncülük ediyor.

1.80'lik boyunun getirdiği doğal ağırlığı nedeniyle özellikle lastik yönetimi konusunda dezavantajlı konuma düştüğünü söyleyen Marini'nin bu çağrıları ise sonuçsuz kaldı.

Daha da kötüsü, 2023 sezonuyla beraber Marini'ye dezavantaj sağlayabilecek bir yenilik de devreye giriyor: her Cumartesi gerçekleşecek sprint yarışları.

Her hafta sonu iki yarış yapılacak olması nedeniyle tüm sürücülerin yeni programa uyum sağlamak açısından antrenman rutinlerini değiştirdiği söyleniyor.

Fazla kilosu nedeniyle zaten sıkıntı çeken Marini'nin daha fazla kas kütlesi edinmesi işleri daha da zorlaştırabilir, ancak İtalyan sürücü halinden memnun gibi görünüyor.

Autosport'un sprint yarışları hakkında endişe duyup duymadığı sorularını yanıtlayan Marini, "Samimi olarak endişelenmiyorum ama benim için önemli olacak çünkü daha fazla antrenman yapar ve daha fazla kas yaparsam tur zamanı anlamında daha fazla zorluk yaşarım."

Luca Marini, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team with Valentino Rossi Photo by: Media VR46

"Eğer iki ya da üç kilo daha fazla alırsam ya motosiklet yavaşlayacak ya da hızlanma için arka lastiğe daha fazla enerji yükleyecek -ki bu iyi değil, çünkü lastiklerimiz çok hassas ve en iyi şekilde sürmek için çok yumuşak hareket etmemiz gerek."

"Ayrıca hızlanma geçiş yapmak için çok önemli. Bence bu yıl daha küçük sürücüler daha fazla kas için daha fazla antrenman yapabilir ve iki ya da üç kilo daha alabilir, bu da kesinlikle inanılmaz efor sarf edilecek sprint yarışlarında daha fazla enerjiye sahip olmaya yardımcı olacaktır.

"Ama ben sadece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve bu kuralın gelecekte değişebileceğini umuyorum."

"Dorna'nın World Superbike'da bir şeyler deneyip bize yeni kurallar getirmesini bekliyordum ama onlar başka bir pozisyon aldılar."

"Bu yüzden, kendi adıma sadece yeteneğim ve hızımla neler yapabileceğime odaklanmam, diğerlerinden farklı çalışmaya çalışmam gerekiyor çünkü bu dezavantaj tüm kariyerim boyunca benimle olacak. Ve ben bununla barışığım." dedi.