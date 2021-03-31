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Önceki / Rossi, Katar Grand Prix'sinde "zorlanmış"
MotoGP / Haberler

Marini, ağabeyi Rossi ile aynı gridde olduğunu düşünmemeye çalışmış

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

MotoGP'nin çaylak yıldızı Luca Marini, Katar'daki ilk yarışında üvey kardeşi Valentino Rossi ile aynı gridde başladığını "neredeyse unuttuğunu" itiraf ediyor.

Marini, ağabeyi Rossi ile aynı gridde olduğunu düşünmemeye çalışmış

Avintia Ducati sürücüsü geçen yıl Moto2 şampiyonasını ikinci sırada tamamlamasının ardından bu yıl MotoGP'ye geldi ve burada üvey kardeşi Rossi ile aynı gridde yarışıyor. Bu, iki isim için de bir ilk.

Antrenman seanslarına kıyasla değişen yol tutuş nedeniyle yarışta epey zorlanan Marini, geçen Pazar günü yapılan yarışı 16. sırada tamamlamış ve dört çaylak arasında üçüncü olmuştu.

Marini, "Yarışımın kötü geçmesinden ötürü memnun değilim. Fakat bu, pozisyonumla ilgili değil. Açıkçası özellikle hızımın daha iyi olacağını düşünmüştüm, çünkü çok daha hızlı olmayı bekliyordum."

"Fakat çok zorlandım, diğer tüm seanslara göre tutuş biraz farklıydı ve motosikletimi viraj girişlerinde ve ortada durdurmam kolay değildi. Bu yüzden virajı istediğim hızda dönemedim."

"Yani pistin her virajında yavaştım ve yavaş olduğum spesifik bir alan yoktu."

Rossi ile aynı gridi ilk kez paylaşmanın nasıl bir şey olduğu sorulduğunda Marini şunları söyledi: "İçtenlikle söylüyorum, gridde olduğumda bunu hiç düşünmedim, sadece yarışıma odaklandım."

"Aynı gridde olduğumuzu neredeyse unutuyordum ve bunu düşünmedim."

"Ancak MotoGP sınıfı için ilk kez orada olmak kesinlikle duygulandırıcıydı, bu gerçekten harika bir şey."

 

Photo by: SKY Racing Team VR46

Marini’nin Avintia'dan takım arkadaşı Enea Bastianini, çaylak sürücüler arasında en iyisi olmayı başarsa da, yarışın son bölümünde kolundaki ağrı nedeniyle zorluk çekti.

Bastianini, "Başlangıcım çok yavaştı ve bu yüzden çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Açıkçası ilk üç tur benim için benim için felaketti."

“Zordu ama bu üç turun ardından iyi tur zamanları yapmaya başladım ve adım adım 10. sıraya geldim."

"Ondan sonra daha fazla zorlamaya çalışsam da, son altı turda kollarım çok yoruldu ve yedinci sıraya çıkmam imkansızdı." dedi.

Pramac’tan Jorge Martin başlangıçta 14. sıradan dördüncü sıraya çıktığı harika bir ilk tur çıkardı ve Bastianini ile beraber öne çıkan çaylaklardan bir diğeri oldu.

Yarışı 15. bitiren Martin, "Startta çok iyi olacağımı biliyordum çünkü antrenmanda diğer Ducati sürücülerine kıyasla startlarda çok iyiydim."

"Üç ya da dört sürücüyü geçeceğimi biliyordum ama 10 kişiyi geçmeyi beklemiyordum!"

“Başlangıçta rahattım fakat olmam gereken pozisyonda değildim ve bu da bana zarar verdi, bence 15. olmak ve bir puan almak o kadar da kötü bir sonuç değil."

"Bugün gerçek pozisyonumun 12. sıra olduğunu düşünüyorum. Yine de yaptığım işten ve sürüş tarzımdan memnunum." dedi.

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Rossi, Katar Grand Prix'sinde "zorlanmış"

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Rossi, Katar Grand Prix'sinde "zorlanmış"
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Seri MotoGP
Pilotlar Luca Marini
Editör Lewis Duncan

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