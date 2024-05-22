Marini 2024'teki performansından mutlu değil

İtalyan sürücü, geçen yıl VR46 ile yarıştığı Ducati'den fabrika Honda takımına geçerken zorlu bir süreç yaşadı.

Marini ilk beş yarışta ilk 20'ye giremezken, 2024 yılında puan alamayan tek Honda sürücüsü konumunda. Ayrıca Marini'nin en iyi Grand Prix sonucu ise 16.lık oldu.

Le Mans yarışındaki düşünceleri sorulduğunda Marini, "Mümkün olan en kısa sürede Mugello testinde olmak istiyorum." diye cevap verdi.

Bahsi geçen test, Fransa GP'sinin ardından Mugello'da gerçekleştirilen özel bir sürüş olup, Honda'nın diğer şeylerin yanı sıra, yarış sonrası Jerez testinde ilk kez denenen ve sürücüler tarafından HRC'nin takip etmesi gereken yön olarak belirtilen yeni bir motosiklet konseptini denediği testtir.

Marini, yarış hafta sonuna başladığı hızı geliştiremediğini açıklarken, takım arkadaşı Joan Mir'i ise kendisinin yapamadığı kazanımları yapabildiği için övdü.

Le Mans'da açıklama yapan Marini, "Benim için hep aynı problem devam ediyor."

Luca Marini, Repsol Honda Team Photo by: Marc Fleury

"Anlamadığım şey, Cuma gününe başladığım hızı Pazar gününe kadar korurken, Joan Pazar yarışlarında çok büyük sıçrama yapabiliyor."

"Bence çok iyi bir yarış çıkarıyordu. Maalesef kaza yaptı ama o ana kadar iyi bir yarış çıkardı. Yani, sadece durumu anlamamız gerekiyor." dedi.

RC213V'nin virajlardaki eksiklikleriyle ve düşük hızlanmasıyla mücadele eden Marini, motosikletinden en iyi verimi almak için sürüş stilini değiştirmeyi, Francesco Bagnaia ve Jorge Martin'in stiline yakın bir sürüş tarzı benimsemeyi düşünüyor.

Marini, "Sürüş stilim ve pozisyonum üzerinde çalışıyorum çünkü Pecco ve Martin'in vücutları ile fark yaratabildiğini görebiliyorsunuz. Sadece bu iki sürücü motosikletin altına vücutlarını sokarak motosikleti döndürüyor."

"Bunun önümüzdeki yıllarda MotoGP için kilit noktası olacağını düşünüyorum. Herkes bu değişikliği yapmaya çalışıyor ve ben de bunun üzerinde çalışıyorum. Ama her tur %100'ümü veriyorum."

Marini'nin 2023 ve 2024 sonuçlarının karşılaştırması

Marini geçen yıl Ducati ile griddeki en iyi motosiklete sahipken bu yıl Honda ile en kötü motosiklete sahip oldu.

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

2023 yılındaki ilk beş yarışın (Portekiz, Arjantin, Amerika, İspanya, Fransa) ardından Marini'nin elde ettiği sonuçlar:

1. Yarış - DNF

2. Yarış - 8.lik

3. Yarış - 2.lik

4. Yarış - 6.lık

5. Yarış - DNF

Marini 2023'ün ilk beş yarışında iki kez ön sıralarda yer aldı ve ikisinde de yarışa üçüncü sırada başladı. Fransa GP'sinden Hollanda GP'sine kadar ise tüm yarışlarda ön sıralarda yer aldı.

2023'ün ilk beş yarışında, galibiyetten en fazla (Arjantin'deki yağışlı geçen yarışta) 13.6 saniye uzaktaydı.

Marini'nin Honda ile 2024'teki ilk beş yarış (Katar, Portekiz, Amerika, İspanya, Fransa) sonucu:

1. Yarış 20.lik

2. Yarış 17.lik

3. Yarış 16.lık

4. Yarış 17.lik

5. Yarış 16.lık

Marini'nin 2024'teki en iyi start pozisyonu 21.lik olurken, diğer yarışlara 22. sırada başladı. Sadece İspanya yarışında üç wildcard (özel izin) yarışçısı nedeniyle 22.sırada başlamadı.

Marini'nin 2024'te şimdiye kadar galibiyete en yakın olduğu yarış, zirvenin 33.529 saniye gerisinde 17. sırada bitirdiği Portekiz yarışıydı.

Luca Marini, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Beş yarışın ardından zirveyle arasındaki ortalama fark 2024'te 40.009 saniye iken 2023'te 18.457 saniyeydi.

2024 yılının ilk beş yarışında ortalama puanı 0 olan pilotun 2023 yılının ilk beş yarışındaki ortalaması ise 11 idi.