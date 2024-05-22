Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
MotoGP Katalonya GP

Marini 2024'teki performansından mutlu değil

Luca Marini, hafta sonuna başlarken yakaladığı tempoyu, etkinliğin geri kalanında neden geliştiremediğini açıklayamıyor.

Burhan Güneydaş
Luca Marini, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Honda Racing

İtalyan sürücü, geçen yıl VR46 ile yarıştığı Ducati'den fabrika Honda takımına geçerken zorlu bir süreç yaşadı.

Marini ilk beş yarışta ilk 20'ye giremezken, 2024 yılında puan alamayan tek Honda sürücüsü konumunda. Ayrıca Marini'nin en iyi Grand Prix sonucu ise 16.lık oldu.

Le Mans yarışındaki düşünceleri sorulduğunda Marini, "Mümkün olan en kısa sürede Mugello testinde olmak istiyorum." diye cevap verdi.

Bahsi geçen test, Fransa GP'sinin ardından Mugello'da gerçekleştirilen özel bir sürüş olup, Honda'nın diğer şeylerin yanı sıra, yarış sonrası Jerez testinde ilk kez denenen ve sürücüler tarafından HRC'nin takip etmesi gereken yön olarak belirtilen yeni bir motosiklet konseptini denediği testtir.

Marini, yarış hafta sonuna başladığı hızı geliştiremediğini açıklarken, takım arkadaşı Joan Mir'i ise kendisinin yapamadığı kazanımları yapabildiği için övdü.

Le Mans'da açıklama yapan Marini, "Benim için hep aynı problem devam ediyor."

Luca Marini, Repsol Honda Team

Luca Marini, Repsol Honda Team

Photo by: Marc Fleury

"Anlamadığım şey, Cuma gününe başladığım hızı Pazar gününe kadar korurken, Joan Pazar yarışlarında çok büyük sıçrama yapabiliyor."

"Bence çok iyi bir yarış çıkarıyordu. Maalesef kaza yaptı ama o ana kadar iyi bir yarış çıkardı. Yani, sadece durumu anlamamız gerekiyor." dedi.

RC213V'nin virajlardaki eksiklikleriyle ve düşük hızlanmasıyla mücadele eden Marini, motosikletinden en iyi verimi almak için sürüş stilini değiştirmeyi, Francesco Bagnaia ve Jorge Martin'in stiline yakın bir sürüş tarzı benimsemeyi düşünüyor.

Marini, "Sürüş stilim ve pozisyonum üzerinde çalışıyorum çünkü Pecco ve Martin'in vücutları ile fark yaratabildiğini görebiliyorsunuz. Sadece bu iki sürücü motosikletin altına vücutlarını sokarak motosikleti döndürüyor."

"Bunun önümüzdeki yıllarda MotoGP için kilit noktası olacağını düşünüyorum. Herkes bu değişikliği yapmaya çalışıyor ve ben de bunun üzerinde çalışıyorum. Ama her tur %100'ümü veriyorum."

Marini'nin 2023 ve 2024 sonuçlarının karşılaştırması

Marini geçen yıl Ducati ile griddeki en iyi motosiklete sahipken bu yıl Honda ile en kötü motosiklete sahip oldu.

Luca Marini, VR46 Racing Team

Luca Marini, VR46 Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

2023 yılındaki ilk beş yarışın (Portekiz, Arjantin, Amerika, İspanya, Fransa) ardından Marini'nin elde ettiği sonuçlar:

1. Yarış - DNF
2. Yarış - 8.lik
3. Yarış - 2.lik
4. Yarış - 6.lık
5. Yarış - DNF

Marini 2023'ün ilk beş yarışında iki kez ön sıralarda yer aldı ve ikisinde de yarışa üçüncü sırada başladı. Fransa GP'sinden Hollanda GP'sine kadar ise tüm yarışlarda ön sıralarda yer aldı.

2023'ün ilk beş yarışında, galibiyetten en fazla (Arjantin'deki yağışlı geçen yarışta) 13.6 saniye uzaktaydı.

Marini'nin Honda ile 2024'teki ilk beş yarış (Katar, Portekiz, Amerika, İspanya, Fransa) sonucu:

1. Yarış 20.lik
2. Yarış 17.lik
3. Yarış 16.lık
4. Yarış 17.lik
5. Yarış 16.lık

Marini'nin 2024'teki en iyi start pozisyonu 21.lik olurken, diğer yarışlara 22. sırada başladı. Sadece İspanya yarışında üç wildcard (özel izin) yarışçısı nedeniyle 22.sırada başlamadı.

Marini'nin 2024'te şimdiye kadar galibiyete en yakın olduğu yarış, zirvenin 33.529 saniye gerisinde 17. sırada bitirdiği Portekiz yarışıydı.

Luca Marini, Repsol Honda Team

Luca Marini, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Beş yarışın ardından zirveyle arasındaki ortalama fark 2024'te 40.009 saniye iken 2023'te 18.457 saniyeydi.

2024 yılının ilk beş yarışında ortalama puanı 0 olan pilotun 2023 yılının ilk beş yarışındaki ortalaması ise 11 idi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber 2027 kurallarına göre MotoGP WSBK'tan hızlı olmaya devam edecek
Sonraki haber Dorna, Hindistan MotoGP yarışına dair kararını yakın zamanda verecek

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burhan Güneydaş
Schumacher ailesi 'sahte yapay zeka röportajı' davasını kazandı

Schumacher ailesi 'sahte yapay zeka röportajı' davasını kazandı

Formula 1
Monako GP
Schumacher ailesi 'sahte yapay zeka röportajı' davasını kazandı
Red Bull, Monako için yeni arka kanat getirdi

Red Bull, Monako için yeni arka kanat getirdi

Formula 1
Monako GP
Red Bull, Monako için yeni arka kanat getirdi
Alpine takım patronu Famin, Schumacher'den övgüyle bahsetti

Alpine takım patronu Famin, Schumacher'den övgüyle bahsetti

Formula 1
Alpine takım patronu Famin, Schumacher'den övgüyle bahsetti
Luca Marini
Daha fazlası
Luca Marini
MotoGP Honda patronu: "Marini'nin çalışma metodu çok ilginç"

MotoGP Honda patronu: "Marini'nin çalışma metodu çok ilginç"

MotoGP
Qatar Sepang Kış testi
MotoGP Honda patronu: "Marini'nin çalışma metodu çok ilginç"
Marini: "Honda kısa zamanda ön sıralara dönecek güce sahip'"

Marini: "Honda kısa zamanda ön sıralara dönecek güce sahip'"

MotoGP
Marini: "Honda kısa zamanda ön sıralara dönecek güce sahip'"
Puig: "Marini, 2024'te Marquez'in yerini almak için bize gelen ilk kişiydi"

Puig: "Marini, 2024'te Marquez'in yerini almak için bize gelen ilk kişiydi"

MotoGP
Puig: "Marini, 2024'te Marquez'in yerini almak için bize gelen ilk kişiydi"
Repsol Honda Team
Daha fazlası
Repsol Honda Team
Mir: "Honda yeni motosikletinde yanlış yöne gidiyor"

Mir: "Honda yeni motosikletinde yanlış yöne gidiyor"

MotoGP
Amerika GP
Mir: "Honda yeni motosikletinde yanlış yöne gidiyor"
Honda: "2024 yaz arasından sonra performans artışı görmek makul olur"

Honda: "2024 yaz arasından sonra performans artışı görmek makul olur"

MotoGP
Amerika GP
Honda: "2024 yaz arasından sonra performans artışı görmek makul olur"
Zarco: "Honda'nın tek bir sürücüye odaklanmaması herkese fayda sağlıyor"

Zarco: "Honda'nın tek bir sürücüye odaklanmaması herkese fayda sağlıyor"

MotoGP
Katar GP
Zarco: "Honda'nın tek bir sürücüye odaklanmaması herkese fayda sağlıyor"

Son Haberler

Norris: "Verstappen'i baskı altına almanın zamanı geldi"

Norris: "Verstappen'i baskı altına almanın zamanı geldi"

F1 Formula 1
Monako GP
Norris: "Verstappen'i baskı altına almanın zamanı geldi"
Schumacher ailesi 'sahte yapay zeka röportajı' davasını kazandı

Schumacher ailesi 'sahte yapay zeka röportajı' davasını kazandı

F1 Formula 1
Monako GP
Schumacher ailesi 'sahte yapay zeka röportajı' davasını kazandı
Red Bull, Monako için yeni arka kanat getirdi

Red Bull, Monako için yeni arka kanat getirdi

F1 Formula 1
Monako GP
Red Bull, Monako için yeni arka kanat getirdi
"Vettel, F1 takımlarından talep görmüyor"

"Vettel, F1 takımlarından talep görmüyor"

F1 Formula 1
Monako GP
"Vettel, F1 takımlarından talep görmüyor"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye