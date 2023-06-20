Kayıt Ol
Önceki / Pol Espargaro da Assen'de yarışmayacak!
MotoGP / Almanya GP Haberler

Ducati, Martin'in ayrılacağı iddialarını bir kez daha yalanladı

Ducati, bu sezon seviye atlayan Jorge Martin'in sözleşmesinin devam ettiğini ve 2024'te de Pramac Ducati'de olacağını net bir şekilde belirtmekte.

Ekleyen:
Jorge Martin, Pramac Racing

Geçen yıl yaptığı hataların ardından Ducati fabrika koltuğunu Enea Bastianini'ye kaptıran ve sözleşmesi gereği Pramac ile devam eden Martin'in bu yıl bir hayli değiştiğini söyleyebiliriz.

İlk yedi yarışta hataları minimuma indiren Martin, Almanya'da hem sprint yarışını, hem de ana yarışı kazanarak 2021 Styria GP'sinden bu yana devam eden galibiyet hasretine son verdi.

Dahası, yakaladığı podyum serisi sayesinde şampiyona lideri Francesco Bagnaia ile farkı da 16 puana indirdi.

İşler iyi gitse de Martin'in bir fabrika motosikletinde olması gerektiğini söyleyenler de yok değil, bu nedenle son birkaç aydır kendisinin Yamaha ile anlaşacağına yönelik dedikodular devam etmekte.

Yine de kendisinin Pramac ile 2024 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi mevcut ve bu durum bizzat Ducati cephesi tarafından dile getirilmekte.

GPOne'a konuşan Paolo Ciabatti, "Martín'in bizimle iki yıllık bir sözleşmesi var. Eğer resmi bir takımdan teklif almış olsaydı, bu teklifi karşılayabilmemiz için bize söyleme fırsatı olurdu."

"Kendisine herhangi bir teklif yapılıp yapılmadığını bilmiyorum, ancak son birkaç yarıştan sonra Ducati'den ayrılmaya niyetli olduğunu da sanmıyorum.

"Dolayısıyla Martín planlandığı gibi 2024'te de Pramac Ducati'de olacak."

Paolo Ciabatti ayrıca Ducati cephesine yeni bir sürücünün katılma olasılığının, bu sürücünün adı Marc Márquez olsa bile, aynı derecede uzak olduğunu yineledi.

Ciabatti, "Başka sürücüler için yer yok, zaten çok sayıda sürücümüz var ve sahip olduklarımızdan memnunuz" dedi.

paylaşım
yorumlar

Pol Espargaro da Assen'de yarışmayacak!
Daha fazlası
Léna Buffa
Sepang testinde en çok kim mesafe tamamladı?

Sepang testinde en çok kim mesafe tamamladı?

MotoGP
Sepang Şubat testi

Sepang testinde en çok kim mesafe tamamladı? Sepang testinde en çok kim mesafe tamamladı?

Ducati, 2022 MotoGP lansman tarihini açıkladı

Ducati, 2022 MotoGP lansman tarihini açıkladı

MotoGP

Ducati, 2022 MotoGP lansman tarihini açıkladı Ducati, 2022 MotoGP lansman tarihini açıkladı

Galeri: 2021 MotoGP sezonunda kullanılan özel kask tasarımları

Galeri: 2021 MotoGP sezonunda kullanılan özel kask tasarımları

MotoGP

Galeri: 2021 MotoGP sezonunda kullanılan özel kask tasarımları Galeri: 2021 MotoGP sezonunda kullanılan özel kask tasarımları

Son Haberler

Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun

Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun

F1 Formula 1
Kanada GP

Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun

Wolff: "Alonso, drama yaratma konusunda iyidir"

Wolff: "Alonso, drama yaratma konusunda iyidir"

F1 Formula 1
Kanada GP

Wolff: "Alonso, drama yaratma konusunda iyidir" Wolff: "Alonso, drama yaratma konusunda iyidir"

Ducati, Almanya'da 20 yıldır görülmeyen bir başarıya imza attı!

Ducati, Almanya'da 20 yıldır görülmeyen bir başarıya imza attı!

MGP MotoGP
Almanya GP

Ducati, Almanya'da 20 yıldır görülmeyen bir başarıya imza attı! Ducati, Almanya'da 20 yıldır görülmeyen bir başarıya imza attı!

Analiz: Kanada GP, Ferrari için bir dönüm noktası mı oldu?

Analiz: Kanada GP, Ferrari için bir dönüm noktası mı oldu?

F1 Formula 1
Kanada GP

Analiz: Kanada GP, Ferrari için bir dönüm noktası mı oldu? Analiz: Kanada GP, Ferrari için bir dönüm noktası mı oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol