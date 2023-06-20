Ducati, Martin'in ayrılacağı iddialarını bir kez daha yalanladı

Geçen yıl yaptığı hataların ardından Ducati fabrika koltuğunu Enea Bastianini'ye kaptıran ve sözleşmesi gereği Pramac ile devam eden Martin'in bu yıl bir hayli değiştiğini söyleyebiliriz.

İlk yedi yarışta hataları minimuma indiren Martin, Almanya'da hem sprint yarışını, hem de ana yarışı kazanarak 2021 Styria GP'sinden bu yana devam eden galibiyet hasretine son verdi.

Dahası, yakaladığı podyum serisi sayesinde şampiyona lideri Francesco Bagnaia ile farkı da 16 puana indirdi.

İşler iyi gitse de Martin'in bir fabrika motosikletinde olması gerektiğini söyleyenler de yok değil, bu nedenle son birkaç aydır kendisinin Yamaha ile anlaşacağına yönelik dedikodular devam etmekte.

Yine de kendisinin Pramac ile 2024 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi mevcut ve bu durum bizzat Ducati cephesi tarafından dile getirilmekte.

GPOne'a konuşan Paolo Ciabatti, "Martín'in bizimle iki yıllık bir sözleşmesi var. Eğer resmi bir takımdan teklif almış olsaydı, bu teklifi karşılayabilmemiz için bize söyleme fırsatı olurdu."

"Kendisine herhangi bir teklif yapılıp yapılmadığını bilmiyorum, ancak son birkaç yarıştan sonra Ducati'den ayrılmaya niyetli olduğunu da sanmıyorum.

"Dolayısıyla Martín planlandığı gibi 2024'te de Pramac Ducati'de olacak."

Paolo Ciabatti ayrıca Ducati cephesine yeni bir sürücünün katılma olasılığının, bu sürücünün adı Marc Márquez olsa bile, aynı derecede uzak olduğunu yineledi.

Ciabatti, "Başka sürücüler için yer yok, zaten çok sayıda sürücümüz var ve sahip olduklarımızdan memnunuz" dedi.