Marco Bezzecchi: "Ducati için fabrika sürücüsü olmak benim hayalim"

VR46 akademi sürücüsü, omzundaki sakatlık MotoGP şampiyonluk umutlarını kaybedene kadar 2023'te çok başarılıydı.

İtalyan sürücü şampiyonluk için her zaman dışarıdan bir isim olsa da Bezzecchi, herhangi bir sürücünün en baskın performanslarından bazıları sayesinde Francesco Bagnaia ve Jorge Martin'in peşinden gidiyordu.

Bezzecchi'nin 2024'te yine güçlü bir mücadele vermesi ve fabrika Ducati koltuğu için değerlendirilebileceği bir noktaya gelmesi bekleniyor.

Bezzecchi'ye geçen sezonun ortasında Pramac Ducati sürücüsü olması teklif edildi ancak Valentino Rossi'nin Mooney VR46 takımında kalmaya karar verdi.

Bu kararı neden aldığıyla ilgili olarak Speedweek'e konuşan Bezzecchi, "Zor bir karardı çünkü Ducati bana bir fabrika sürücüsü olmayı teklif etti."

"Tamamen fabrika çıkışlı mı yoksa ara bir adım mı olurdu bilmiyorum ama benim için MotoGP'de bugünlerde performansı çok hızlı bir şekilde yükseltmeniz gerektiği gerçeğiyle ilgiliydi. Örneğin Gardner, [Moto2] Dünya Şampiyonasını kazandı ve ondan sonra..."

"Benim için insani tarafın çok önemli olduğunu biliyordum. Ekibimle ve takımımla bu ilişkiyi kurmuştum."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

"Çok hızlı bir şekilde performans göstermeniz gerektiğini bildiğinizde takım değiştirdiğinizde bu baskıyı yaşarsınız. Aynı şeyi hissedip hissetmeyeceğinizi, şu anki ekip şefimle aynı ilişkiyi ve aynı çalışma şeklini kurup kuramayacağınızı bilmeden çünkü muhtemelen Matteo'yu [Flamigni] yanıma alamazdım... Sadece o duyguya ihtiyacınız var. Tarif etmesi zor ama ne demek istediğimi anladığınızdan eminim."

"Sonunda kendime dedim ki: 'Neden bir müşteri takımından başka bir müşteri takımına geçeyim ki?' Hedefim, her MotoGP sürücüsü gibi, bir fabrika takımına girmek."

"VR46 Riders Academy, Moto3'teki ilk yarışımdan bu yana beni bir fabrika takımına hazırlamak için çalışıyor. Benim için çok şey yaptılar, neden onları bırakıp başka bir uydu takıma katılayım ki?" dedi.

Mümkün olan en kısa sürede fabrika sürücüsü olmak isteyen Bezzecchi, Ducati ile bu 'hayaline' ulaşmak istiyor.

İtalyan sürücü, "Ducati'nin fabrika sürücüsü olmak istiyorum. Bu benim hayalim çünkü çalışma şekillerini gerçekten seviyorum. Projeyi seviyorum, her şeyi seviyorum."

"Diğer üreticilerin seviye olarak gittikçe yaklaştığını söylemeliyim, artık üstün hız veya başka bir şey yok. Farkı yaratan şey: Biz gerçekten güçlü sekiz sürücüyüz."

"Elbette tüm sürücüler güçlü ve beni yanlış anlamayın ama aynı motosiklette sekiz güçlü sürücü olması, örneğin iki güçlü Yamaha sürücüsüne kıyasla bir avantaj. Bu normal bir durum. Ducati'de kalmak istiyorum ama göreceğiz." dedi.